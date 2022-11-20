Характеристики товара
Описание
Зонт BREEZE 200. Края купола выполнены с воланом.
В комплекте пластиковая база-основание. Базу можно наполнить водой или песком.
Основные характеристики
- Высота2200 мм
- Диаметр2000 мм
- Цветсиний
- Страна изготовленияТурция
Зонт BREEZE 200. Края купола выполнены с воланом.
В комплекте пластиковая база-основание. Базу можно наполнить водой или песком.
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