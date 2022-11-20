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Зонт уличный Breeze 200 с функцией наклона (Зеленый)

Артикул: CH-051-102
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зонт BREEZE 200.

В комплекте пластиковая база-основание, объем 35л. Базу можно наполнить водой или песком.

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Основные характеристики

  • Высота2200 мм
  • Диаметр2000 мм
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияТурция

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