Звезда на елку Артемида 41 см

6 оценок

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Звезда на елку Артемида 41 см

4.2
8 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Елочная макушка, сочетающая в себе отголоски белого снега и золотых отблесков праздничных огней, станет торжественным дополнением новогоднего убранства вашего хвойного дерева. Узоры на ее лучах и жемчужные бусины напоминают творение самой Метелицы, пожелавшей украсить вифлеемскую звезду на свой морозный лад. Установите верхушку на ель, она шикарно завершит нарядный облик лесной гостьи

Характеристики:

Размер: 41 см.
Материал: пластик, металл.
Декор: блестки, бусины.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.45 м.
Ширина упаковки: 0.32 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0136 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.55 кг
  • Размер410 мм
  • Материалпластик, металл
  • Цветбелый

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