Простая расстановка мебели в кафе или ресторане в Самарской области скорее всего не создаст уникальную атмосферу, что может в итоге сказаться на низкой посещаемости и небольшого потока людей. Для того, чтобы избежать ошибок, нужно тщательно продумать ежедневный поток: зал зрительно можно разбить на участки, на зоны большего скопления людей или наоборот насытить воздухом помещение. Все эти расчеты необходимо делать на стадии проектирования. Классической ошибкой является ситуация, когда кресла и стулья шире столов. Этот дискомфорт, который ощущает каждый посетитель заведения заставляет его задуматься о том, чтобы больше сюда никогда не приходить. Учитывая огромную конкуренцию на рынке HoReCa, существуют множество других интересных мест для проведения своего досуга.
При выборе подстольев самым сложным моментом является выбор одновременно эстетически красивой и невероятно долговечной и практичной основы. Алюминий - легкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, который легко поддается формовке, литью и механической обработке. Алюминий - стойкий к коррозиям металл. Это происходит благодаря образованию прочных оксидных пленок, которые предохраняют поверхность от дальнейшего взаимодействия. Блестящий цвет в виде основания подстолья отлично сочетается и вписывается в любой дизайн интерьера и в любую цветовую гамму: серый (цвет металлик) хорошо смотрится как с классическими белым и черным, так и с яркими цветами. Таким образом, блестящая основа является универсальной моделью.
Алюминиевые подстолья имеют легкий вес, обладают высокой степенью надежности и длительным эксплуатационным сроком. Кроме того, неоспоримым преимуществом таких подстольев считается экологичность и нетребовательность в уходе.
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Доставка товара по Самаре осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Самаре рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Самаре осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Самаре с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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