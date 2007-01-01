Алюминиевые подстолья в Ухте оптом

от 3 290 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1246, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье алюминиевое 1246
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1256, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье алюминиевое 1256
Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1202, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1002, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1250ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1050ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1243ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1012ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1016ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье барное хромированное 1004
Настоящее фото товара Подстолье прозрачное Ice, произведённого компанией ChiedoCover
15 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье прозрачное Ice
Настоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover-7%
9 070 ₽9 712 ₽
Оптовая цена
4.7
Комплект мебели для кафе Наполеон
Настоящее фото товара Подстолье Tapas, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье Tapas
Настоящее фото товара Подстолье барное Tapas, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье барное Tapas
Настоящее фото товара Подстолье ER 8003, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье ER 8003
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Практичные алюминиевые подстолья — выгодное вложение для Вашего бизнеса

Простая расстановка мебели в кафе или ресторане в Республике Коми скорее всего не создаст уникальную атмосферу, что может в итоге сказаться на низкой посещаемости и небольшого потока людей. Для того, чтобы избежать ошибок, нужно тщательно продумать ежедневный поток: зал зрительно можно разбить на участки, на зоны большего скопления людей или наоборот насытить воздухом помещение. Все эти расчеты необходимо делать на стадии проектирования. Классической ошибкой является ситуация, когда кресла и стулья шире столов. Этот дискомфорт, который ощущает каждый посетитель заведения заставляет его задуматься о том, чтобы больше сюда никогда не приходить. Учитывая огромную конкуренцию на рынке HoReCa, существуют множество других интересных мест для проведения своего досуга.

Как сделать правильный выбор алюминиевых подстольев?

При выборе подстольев самым сложным моментом является выбор одновременно эстетически красивой и невероятно долговечной и практичной основы. Алюминий - легкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, который легко поддается формовке, литью и механической обработке. Алюминий - стойкий к коррозиям металл. Это происходит благодаря образованию прочных оксидных пленок, которые предохраняют поверхность от дальнейшего взаимодействия. Блестящий цвет в виде основания подстолья отлично сочетается и вписывается в любой дизайн интерьера и в любую цветовую гамму: серый (цвет металлик) хорошо смотрится как с классическими белым и черным, так и с яркими цветами. Таким образом, блестящая основа является универсальной моделью.

Какие преимущества алюминиевых подстольев?

Алюминиевые подстолья имеют легкий вес, обладают высокой степенью надежности и длительным эксплуатационным сроком. Кроме того, неоспоримым преимуществом таких подстольев считается экологичность и нетребовательность в уходе.

Где купить алюминиевые подстолья в Ухте?

ChiedoCover – одна из самых быстроразвивающихся компаний на рынке HoReCa. Наш многолетний опыт в простых и сложных задач по комплексному оснащению ресторанов, кафе и гостиниц позволяет производить не только качественную и надежную продукцию, но и эстетически привлекательную, имеющую свой уникальный дизайн.

Для того, чтобы купить алюминиевые подстолья в Ухте необходимо зайти на наш сайт, оставить заявку на обратный звонок или самостоятельно связаться с нашими менеджерами по контактным телефонам любым удобным для Вас способом. Покупая нашу продукцию, Вы приобретаете полностью сертифицированный товар.

Почему алюминиевые подстолья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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