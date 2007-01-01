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          Товары по акции

          Алюминиевые подстолья в Волжске оптом

          от 3 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Волжску и республике Марий Эл

          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1246, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье алюминиевое 1246
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1256, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье алюминиевое 1256
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1202, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье из нержавеющей стали 1202
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1002, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье из нержавеющей стали 1002
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1250, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье алюминиевое 1250
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1043, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье алюминиевое 1043
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1050, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье алюминиевое 1050
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1243, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье алюминиевое 1243
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1012, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье алюминиевое 1012
          Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1016, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье алюминиевое 1016
          Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье барное хромированное 1004
          Настоящее фото товара Подстолье прозрачное Ice, произведённого компанией ChiedoCover
          11 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье прозрачное Ice
          Настоящее фото товара Подстолье Flat CX26 EP самовыравнивающееся, произведённого компанией ChiedoCover
          4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Flat CX26 EP самовыравнивающееся
          Настоящее фото товара Подстолье Flat BX26 самовыравнивающееся , произведённого компанией ChiedoCover
          4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье Flat BX26 самовыравнивающееся
          Настоящее фото товара Подстолье Flat BX26 черное самовыравнивающееся , произведённого компанией ChiedoCover
          4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье Flat BX26 черное самовыравнивающееся
          Настоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          8 170 ₽9 712 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект мебели для кафе Наполеон
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          Практичные алюминиевые подстолья — выгодное вложение для Вашего бизнеса

          Простая расстановка мебели в кафе или ресторане в республике Марий Эл скорее всего не создаст уникальную атмосферу, что может в итоге сказаться на низкой посещаемости и небольшого потока людей. Для того, чтобы избежать ошибок, нужно тщательно продумать ежедневный поток: зал зрительно можно разбить на участки, на зоны большего скопления людей или наоборот насытить воздухом помещение. Все эти расчеты необходимо делать на стадии проектирования. Классической ошибкой является ситуация, когда кресла и стулья шире столов. Этот дискомфорт, который ощущает каждый посетитель заведения заставляет его задуматься о том, чтобы больше сюда никогда не приходить. Учитывая огромную конкуренцию на рынке HoReCa, существуют множество других интересных мест для проведения своего досуга.

          Как сделать правильный выбор алюминиевых подстольев?

          При выборе подстольев самым сложным моментом является выбор одновременно эстетически красивой и невероятно долговечной и практичной основы. Алюминий - легкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, который легко поддается формовке, литью и механической обработке. Алюминий - стойкий к коррозиям металл. Это происходит благодаря образованию прочных оксидных пленок, которые предохраняют поверхность от дальнейшего взаимодействия. Блестящий цвет в виде основания подстолья отлично сочетается и вписывается в любой дизайн интерьера и в любую цветовую гамму: серый (цвет металлик) хорошо смотрится как с классическими белым и черным, так и с яркими цветами. Таким образом, блестящая основа является универсальной моделью.

          Какие преимущества алюминиевых подстольев?

          Алюминиевые подстолья имеют легкий вес, обладают высокой степенью надежности и длительным эксплуатационным сроком. Кроме того, неоспоримым преимуществом таких подстольев считается экологичность и нетребовательность в уходе.

          Где купить алюминиевые подстолья в Волжске?

          ChiedoCover – одна из самых быстроразвивающихся компаний на рынке HoReCa. Наш многолетний опыт в простых и сложных задач по комплексному оснащению ресторанов, кафе и гостиниц позволяет производить не только качественную и надежную продукцию, но и эстетически привлекательную, имеющую свой уникальный дизайн.

          Для того, чтобы купить алюминиевые подстолья в Волжске необходимо зайти на наш сайт, оставить заявку на обратный звонок или самостоятельно связаться с нашими менеджерами по контактным телефонам любым удобным для Вас способом. Покупая нашу продукцию, Вы приобретаете полностью сертифицированный товар.

          Почему алюминиевые подстолья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Волжск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Волжску ?

            Доставка товара по Волжску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Волжску ?

            Стоимость доставки по Волжску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Волжску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Волжску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Волжске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Волжску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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