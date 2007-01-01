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          Товары по акции

          Алюминиевые стулья в Дубне оптом

          от 1 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Дубне и Московской области

          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, темный
          Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Боди 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 030 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Боди 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          5
          Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
          Настоящее фото товара Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          5
          Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый 1201
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 18-059, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул алюминиевый 18-059
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый UF1006B, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул алюминиевый UF1006B
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый UF1064, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый UF1064
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Alunda, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул алюминиевый Alunda
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Stapelfeld, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Stapelfeld
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 3064, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул алюминиевый 3064
          Настоящее фото товара Стул складной Sterling, произведённого компанией ChiedoCover
          15 620 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул складной Sterling
          Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул уличный Фотон
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          2 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
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          Почему стоит выбрать алюминиевые стулья?

          Если вы стремитесь произвести хорошее впечатление на своих гостей, то необходимо позаботиться об их комфорте. Вкусно приготовить не всегда бывает достаточно, важно подарить им приятную атмосферу и хорошее настроение. Правильно подобранная мебель способна расположить, расслабиться и получить максимум от отдыха в вашем заведении.

          Чтобы создать уникальный интерьер, привлекающий посетителей, важно учитывать каждую деталь, а также серьезно подойти к выбору мебели. От удобной прочной мебели зависит популярность кафе, ведь если гости чувствуют себя у вас хорошо, будьте уверены – они вернуться вновь.

          Алюминиевые стулья – это стулья, каркас которых изготовлен из алюминиевой трубы круглого либо квадратного сечения. Сидение и спинка чаще всего выполнены из пластика, ротанга или с мягким сидением с обивкой из грубой ткани или кожзама. Поскольку все материалы прочны, износостойки и долговечны такие стулья пользуются популярностью в кафе и ресторанах.

          Преимущества алюминиевых стульев:

          • Стильный внешний вид;
          • Надежность – все модели способны выдержать до 150 кг;
          • Практичность;
          • Долговечность;
          • Простота в уходе;
          • Низкая цена.

          Где купить стулья на металлокаркасе в Дубне?

          Интернет-магазин ChiedoCover — это поставщик товаров для ресторанов и надежный партнер по бизнесу. В каталоге представлен большой выбор моделей стульев, каркас которых выполнен из алюминия. В каталоге представлены барные, офисные, детские, банкетные стулья на металлокаркасе по ценам от производителя.

          Каждая модель имеет в наличии 10 вариантов цветов каркаса. Благодаря чему можно видоизменить стул и подобрать более подходящий вариант. У нас вы найдете лучшее решение для своего заведения!

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Более 10 лет опыта работы в сфереHoReCa, благодаря чему мы знаем все тонкости ресторанного и гостиничного бизнеса.
          • Наши стулья востребованы за прочность, высокое качество и долгий срок эксплуатации.
          • Цены нашего интернет-магазина без переплаты, потому что мы сами являемся производителями.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту – мы готовы сделать персональное предложение.
          • Для оптовиков и постоянных клиентов скидки до 20%.

          Если у вас появились вопросы позвоните по телефону горячей линии, либо закажите бесплатную консультацию специалиста на сайте компании.

          Мы предлагаем купить алюминиевые стулья для кафе в городе Дубнаа по лучшему соотношению цены и качества. Сделайте свой первый заказ и убедитесь в этом сами!

          Почему алюминиевые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Дубну и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Дубне ?

            Доставка товара по Дубне осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Дубне ?

            Стоимость доставки по Дубне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Дубне осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Дубне телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Дубне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Дубне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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