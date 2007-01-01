Если вы стремитесь произвести хорошее впечатление на своих гостей, то необходимо позаботиться об их комфорте. Вкусно приготовить не всегда бывает достаточно, важно подарить им приятную атмосферу и хорошее настроение. Правильно подобранная мебель способна расположить, расслабиться и получить максимум от отдыха в вашем заведении.
Чтобы создать уникальный интерьер, привлекающий посетителей, важно учитывать каждую деталь, а также серьезно подойти к выбору мебели. От удобной прочной мебели зависит популярность кафе, ведь если гости чувствуют себя у вас хорошо, будьте уверены – они вернуться вновь.
Алюминиевые стулья – это стулья, каркас которых изготовлен из алюминиевой трубы круглого либо квадратного сечения. Сидение и спинка чаще всего выполнены из пластика, ротанга или с мягким сидением с обивкой из грубой ткани или кожзама. Поскольку все материалы прочны, износостойки и долговечны такие стулья пользуются популярностью в кафе и ресторанах.
Преимущества алюминиевых стульев:
Интернет-магазин ChiedoCover — это поставщик товаров для ресторанов и надежный партнер по бизнесу. В каталоге представлен большой выбор моделей стульев, каркас которых выполнен из алюминия. В каталоге представлены барные, офисные, детские, банкетные стулья на металлокаркасе по ценам от производителя.
Каждая модель имеет в наличии 10 вариантов цветов каркаса. Благодаря чему можно видоизменить стул и подобрать более подходящий вариант. У нас вы найдете лучшее решение для своего заведения!
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Краснодару осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Краснодару рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Краснодару осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Краснодару с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня