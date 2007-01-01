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По последним социологическим опросам в Новочеркасске все больше людей проводят время в смартфонах, меньше гуляют и уделяют время чтению книг. Несмотря на это молодое поколение, по-прежнему, предпочитает посещать кафе, рестораны и очень любит места общественного питания. Тот, кто не является знатоком различных стилей, возможно, предпочтет классический ресторан или кафе в современном стиле. Банкетки в Вашем заведении станут отличным украшением и позволят расширить мебельное оснащение, при этом не нагружая основной интерьер.
Само слово «Банкетки» произошло от французского «banquette», что дословно переводится как скамейка. Этот предмет интерьера был особой роскошью и признаком богатства в 17-18 веке, в то время такой элемент мебели могли себе позволить только короли и придворные. В российском интерьере банкетки появились в 18 веке, они становились украшением балов, дворцом и богатых домов. Прошло много времени, многое изменилось, на сегодняшний день банкетки могут себе позволить абсолютно любой человек и любое заведение. В плане стилевых изменений практически ничего не поменялось, внешний вид остался тем же. Различные изменения коснулись только материала изготовления, расцветок и дизайна.
В классическом понимании банкетки — это скамейка на ножках, не имеющая спинки и подлокотников, упор делается на сиденье, оно обладает повышенной комфортабельностью.
Хорошим достоинством банкеток является широкий ассортимент, благодаря чему можно подобрать их практически под любой стиль. Практично размещать этот элемент мебели на входе и выходе в ресторан или кафе, там где есть необходимость ожидать очередь, при этом можно уютно присесть на банкетку.
Они изготавливаются из кожи, кожзама, либо из массива дерева. Следует отметить, что в любом исполнении банкетки прекрасно гармонируют с основным интерьером, не занимают много места, очень компактны и мобильны, их вес позволяет свободно перемещать по залу.
Компания ChiedoCover изготавливает банкетную мебель и текстиль для сферы гостиничного и ресторанного бизнеса. Наша продукция отличается универсальностью, прекрасно подходит для оснащения кафе, пабов, баров, ресторанов и других заведений общественного питания. Мы предлагаем лучшее сочетание цены и качества, доступные цены позволят Вам оснастить заведения любого уровня. Наши мебельные решения станут частью успеха Вашего бизнеса.
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Доставка товара по Новочеркасску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новочеркасску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новочеркасску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новочеркасску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня