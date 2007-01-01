Банкетки в Ухте оптом

от 13 890 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Банкетка MOKA, со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
26 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Банкетка MOKA, со спинкой
Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 6, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Банкетка СИЕНА 6
Настоящее фото товара Банкетка Грация, произведённого компанией ChiedoCover
24 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Банкетка Грация
Настоящее фото товара Банкетка Грация 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Банкетка Грация 1
Настоящее фото товара Банкетка marsielle, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Банкетка marsielle
Настоящее фото товара Банкетка ДОРИС 1, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
5
Банкетка ДОРИС 1
Настоящее фото товара Банкетка ДОРИС, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Банкетка ДОРИС
Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 7, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Банкетка СИЕНА 7
Настоящее фото товара Банкетка МОЛАНД, произведённого компанией ChiedoCover
32 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Банкетка МОЛАНД
Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 4, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Банкетка СИЕНА 4
Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 3, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Банкетка СИЕНА 3
Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 2, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Банкетка СИЕНА 2
Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 1, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Банкетка СИЕНА 1
Настоящее фото товара Банкетка chesterfield, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Банкетка chesterfield
Настоящее фото товара Банкетка ПАЛЕРМО, произведённого компанией ChiedoCover
19 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Банкетка ПАЛЕРМО
Настоящее фото товара Банкетка silva, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Банкетка silva
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Банкетки в интерьере вашего заведения — это смелое и правильное решения для сегмента HoReCa

По последним социологическим опросам в Ухте все больше людей проводят время в смартфонах, меньше гуляют и уделяют время чтению книг. Несмотря на это молодое поколение, по-прежнему, предпочитает посещать кафе, рестораны и очень любит места общественного питания. Тот, кто не является знатоком различных стилей, возможно, предпочтет классический ресторан или кафе в современном стиле. Банкетки в Вашем заведении станут отличным украшением и позволят расширить мебельное оснащение, при этом не нагружая основной интерьер.

Происхождение слова банкетки?

Само слово «Банкетки» произошло от французского «banquette», что дословно переводится как скамейка. Этот предмет интерьера был особой роскошью и признаком богатства в 17-18 веке, в то время такой элемент мебели могли себе позволить только короли и придворные. В российском интерьере банкетки появились в 18 веке, они становились украшением балов, дворцом и богатых домов. Прошло много времени, многое изменилось, на сегодняшний день банкетки могут себе позволить абсолютно любой человек и любое заведение. В плане стилевых изменений практически ничего не поменялось, внешний вид остался тем же. Различные изменения коснулись только материала изготовления, расцветок и дизайна.

В классическом понимании банкетки — это скамейка на ножках, не имеющая спинки и подлокотников, упор делается на сиденье, оно обладает повышенной комфортабельностью.

Хорошим достоинством банкеток является широкий ассортимент, благодаря чему можно подобрать их практически под любой стиль. Практично размещать этот элемент мебели на входе и выходе в ресторан или кафе, там где есть необходимость ожидать очередь, при этом можно уютно присесть на банкетку.

Они изготавливаются из кожи, кожзама, либо из массива дерева. Следует отметить, что в любом исполнении банкетки прекрасно гармонируют с основным интерьером, не занимают много места, очень компактны и мобильны, их вес позволяет свободно перемещать по залу.

Где купить мягкую банкетку в ресторан или кафе в Республике Коми?

Компания ChiedoCover изготавливает банкетную мебель и текстиль для сферы гостиничного и ресторанного бизнеса. Наша продукция отличается универсальностью, прекрасно подходит для оснащения кафе, пабов, баров, ресторанов и других заведений общественного питания. Мы предлагаем лучшее сочетание цены и качества, доступные цены позволят Вам оснастить заведения любого уровня. Наши мебельные решения станут частью успеха Вашего бизнеса.

Купить банкетки в ресторан в прихожую в Ухте можно на нашем сайте, где Вам будет доступен удобный интерфейс, быстрый поиск, благодаря чему Вы сэкономите время и станете обладателем надежной, качественной и комфортной мебели.

Почему банкетки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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