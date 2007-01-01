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          Банкетный текстиль в Красногорске оптом

          от 23 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Красногорску и Московской области

          Настоящее фото товара Комплект Зеленое яблоко на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          19 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект Зеленое яблоко на 4 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Зима на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          14 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комплект Зима на 2 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Классика розовая на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
          43 550 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект Классика розовая на 6 персон
          Настоящее фото товара Комплект Море на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
          36 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект Море на 6 персон
          Настоящее фото товара Комплект Мятный на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          31 100 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект Мятный на 4 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Нежность на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект Нежность на 4 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Осень на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          24 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект Осень на 4 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Природный на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          11 300 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комплект Природный на 2 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Прованс на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          22 950 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект Прованс на 4 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Прованс зеленый на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          23 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект Прованс зеленый на 4 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Синий на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
          35 800 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект Синий на 6 персон
          Настоящее фото товара Комплект Сирень на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          16 800 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект Сирень на 2 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Шоколад на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комплект Шоколад на 2 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Браун на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          10 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект Браун на 2 персоны
          Настоящее фото товара Комплект Гранат на 1 персону, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект Гранат на 1 персону
          Настоящее фото товара Комплект Летний луг на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект Летний луг на 2 персоны
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          Качественный банкетный текстиль – залог успешного заведения

          Чтобы подчеркнуть уровень заведения, необходимо продумать каждую деталь в интерьере. За имидж отвечает банкетный текстиль высокого качества. От выбора чехлов на стулья зависит внешний вид, а главное – комфорт гостей.

          Где купить банкетный текстиль оптом в Красногорске?

          Каждый ресторатор ставит перед собой задачу - купить качественный, долговечный и недорогой текстиль от производителя. И перед ним стоит ответственный выбор компаний-производителей и поставщиков, от которых многое зависит. Ведь выбирая хороший текстиль, проявляется забота о клиентах.

          «ChiedoCover» - поставщик товаров собственного производства для сферы HoReCa и надежный партнер по бизнесу. Листая каталог, вы найдете подходящие модели чехлов, подушек, скатертей и другого текстиля для ресторанов, кафе, отелей в городе Красногорск, не выходя за пределы своего кабинета. Купить банкетный текстиль можно оптом и в розницу в любое удобное время. На сайте компании представлен огромный выбор текстиля и декора высокого качества, которые станут прекрасным дополнением к мебели. Широкий ассортимент и разнообразная цветовая гамма позволяет подобрать идеальное решение для любого помещения!

          Индивидуальный подход к каждому клиенту

          Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – каждому клиенту мы готовы сделать персональное предложение. Совершая покупку мебели и текстиля через сайт, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует по поводу доставки и оплаты, расскажет о действующих акциях, а также даст рекомендации при выборе. Если у вас появились вопросы еще до заказа, вы можете позвонить по номеру горячей линии, либо заказать бесплатный звонок специалиста.

          Мы предлагаем купить мебель и текстиль по привлекательным ценам в Красногорске, которые прослужат вам верой и правдой долгие годы.

          Почему банкетный текстиль покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Красногорск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Красногорску ?

            Доставка товара по Красногорску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Красногорску ?

            Стоимость доставки по Красногорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Красногорску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Красногорску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Красногорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Красногорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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