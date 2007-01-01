Банкетный текстиль в Ухте оптом

от 390 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Подушка на стул овальная серая, произведённого компанией ChiedoCover-30%
390 ₽550 ₽
Оптовая цена
4.6
Подушка на стул овальная серая
Настоящее фото товара Подушка на стул овальная коричневая, произведённого компанией ChiedoCover-30%
390 ₽550 ₽
Оптовая цена
4.8
Подушка на стул овальная коричневая
Настоящее фото товара Подушка на стул овальная оливковая, произведённого компанией ChiedoCover-30%
390 ₽550 ₽
Оптовая цена
4.9
Подушка на стул овальная оливковая
Настоящее фото товара Подушка на стул овальная оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover-30%
390 ₽550 ₽
Оптовая цена
5
Подушка на стул овальная оранжевая
Настоящее фото товара Подушка на стул овальная синяя, произведённого компанией ChiedoCover-30%
390 ₽550 ₽
Оптовая цена
4.1
Подушка на стул овальная синяя
Настоящее фото товара Подушка на стул овальная фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover-30%
390 ₽550 ₽
Оптовая цена
4.9
Подушка на стул овальная фиолетовая
Настоящее фото товара Подушка на стул овальная желтая, произведённого компанией ChiedoCover-30%
390 ₽550 ₽
Оптовая цена
4.9
Подушка на стул овальная желтая
Настоящее фото товара Подушка на стул овальная бежевая, произведённого компанией ChiedoCover-30%
390 ₽550 ₽
Оптовая цена
5
Подушка на стул овальная бежевая
Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
1 800 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол для стола 01, 1800x800, черный
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Качественный банкетный текстиль – залог успешного заведения

Чтобы подчеркнуть уровень заведения, необходимо продумать каждую деталь в интерьере. За имидж отвечает банкетный текстиль высокого качества. От выбора чехлов на стулья зависит внешний вид, а главное – комфорт гостей.

Где купить банкетный текстиль оптом в Ухте?

Каждый ресторатор ставит перед собой задачу - купить качественный, долговечный и недорогой текстиль от производителя. И перед ним стоит ответственный выбор компаний-производителей и поставщиков, от которых многое зависит. Ведь выбирая хороший текстиль, проявляется забота о клиентах.

«ChiedoCover» - поставщик товаров собственного производства для сферы HoReCa и надежный партнер по бизнесу. Листая каталог, вы найдете подходящие модели чехлов, подушек, скатертей и другого текстиля для ресторанов, кафе, отелей в городе Ухта, не выходя за пределы своего кабинета. Купить банкетный текстиль можно оптом и в розницу в любое удобное время. На сайте компании представлен огромный выбор текстиля и декора высокого качества, которые станут прекрасным дополнением к мебели. Широкий ассортимент и разнообразная цветовая гамма позволяет подобрать идеальное решение для любого помещения!

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – каждому клиенту мы готовы сделать персональное предложение. Совершая покупку мебели и текстиля через сайт, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует по поводу доставки и оплаты, расскажет о действующих акциях, а также даст рекомендации при выборе. Если у вас появились вопросы еще до заказа, вы можете позвонить по номеру горячей линии, либо заказать бесплатный звонок специалиста.

Мы предлагаем купить мебель и текстиль по привлекательным ценам в Ухте, которые прослужат вам верой и правдой долгие годы.

Почему банкетный текстиль покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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