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          Товары по акции

          Банкетный текстиль в Волжске оптом

          от 23 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Волжску и республике Марий Эл

          Настоящее фото товара Салатник Восток D10.8, произведённого компанией ChiedoCover
          110 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Салатник Восток D10.8
          Настоящее фото товара Пиала Восток 170, произведённого компанией ChiedoCover
          130 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пиала Восток 170
          Настоящее фото товара Пиала Восток 250, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пиала Восток 250
          Настоящее фото товара Пиала Восток 330, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пиала Восток 330
          Настоящее фото товара Пиала Восток 500, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пиала Восток 500
          Настоящее фото товара Салатник Восток 750, произведённого компанией ChiedoCover
          250 ₽
          Оптовая цена
          5
          Салатник Восток 750
          Настоящее фото товара Салатник Восток 250, произведённого компанией ChiedoCover
          160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Салатник Восток 250
          Настоящее фото товара Салатник Восток 450, произведённого компанией ChiedoCover
          230 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салатник Восток 450
          Настоящее фото товара Салатник Восток 720, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Салатник Восток 720
          Настоящее фото товара Пара чайная Экспресс-Восток 220, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пара чайная Экспресс-Восток 220
          Настоящее фото товара Чайник Гармония-Восток 700, произведённого компанией ChiedoCover
          450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чайник Гармония-Восток 700
          Настоящее фото товара Чайник Романс-Восток 800, произведённого компанией ChiedoCover
          370 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чайник Романс-Восток 800
          Настоящее фото товара Пара чайная Голубка 220, произведённого компанией ChiedoCover
          110 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пара чайная Голубка 220
          Настоящее фото товара Салатник Голубка D22.5, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Салатник Голубка D22.5
          Настоящее фото товара Салатник Голубка 360, произведённого компанией ChiedoCover
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Салатник Голубка 360
          Настоящее фото товара Салатник Тренд D21, произведённого компанией ChiedoCover
          130 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Салатник Тренд D21
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          Качественный банкетный текстиль – залог успешного заведения

          Чтобы подчеркнуть уровень заведения, необходимо продумать каждую деталь в интерьере. За имидж отвечает банкетный текстиль высокого качества. От выбора чехлов на стулья зависит внешний вид, а главное – комфорт гостей.

          Где купить банкетный текстиль оптом в Волжске?

          Каждый ресторатор ставит перед собой задачу - купить качественный, долговечный и недорогой текстиль от производителя. И перед ним стоит ответственный выбор компаний-производителей и поставщиков, от которых многое зависит. Ведь выбирая хороший текстиль, проявляется забота о клиентах.

          «ChiedoCover» - поставщик товаров собственного производства для сферы HoReCa и надежный партнер по бизнесу. Листая каталог, вы найдете подходящие модели чехлов, подушек, скатертей и другого текстиля для ресторанов, кафе, отелей в городе Волжск, не выходя за пределы своего кабинета. Купить банкетный текстиль можно оптом и в розницу в любое удобное время. На сайте компании представлен огромный выбор текстиля и декора высокого качества, которые станут прекрасным дополнением к мебели. Широкий ассортимент и разнообразная цветовая гамма позволяет подобрать идеальное решение для любого помещения!

          Индивидуальный подход к каждому клиенту

          Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – каждому клиенту мы готовы сделать персональное предложение. Совершая покупку мебели и текстиля через сайт, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует по поводу доставки и оплаты, расскажет о действующих акциях, а также даст рекомендации при выборе. Если у вас появились вопросы еще до заказа, вы можете позвонить по номеру горячей линии, либо заказать бесплатный звонок специалиста.

          Мы предлагаем купить мебель и текстиль по привлекательным ценам в Волжске, которые прослужат вам верой и правдой долгие годы.

          Почему банкетный текстиль покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Волжск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Волжску ?

            Доставка товара по Волжску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Волжску ?

            Стоимость доставки по Волжску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Волжску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Волжску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Волжске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Волжску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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