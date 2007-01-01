Банкетные скатерти в Анапе оптом

от 510 ₽

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Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
5
Скатерть Журавинка
Настоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.6
Скатерть Хельга
Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
770 ₽
Оптовая цена
4.9
Скатерть Мати
Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
710 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть Ричард
Настоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
1 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть ARS
Настоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.1
Скатерть Deco
Настоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
4 810 ₽
Оптовая цена
4.6
Скатерть FIRENZE
Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Скатерть Panama Dolce
Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
510 ₽
Оптовая цена
5
Скатерть Сатин
Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
1 650 ₽
Оптовая цена
4.3
Скатерть Microfibra
Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
1 510 ₽
Оптовая цена
5
Скатерть Saten
Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа, произведённого компанией ChiedoCover
2 400 ₽
Оптовая цена
4.4
Скатерть Ла-Риойа
Настоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.8
Скатерть ART
Настоящее фото товара Скатерть Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Profyline
Настоящее фото товара Скатерть Rioja, произведённого компанией ChiedoCover
1 640 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Rioja
Настоящее фото товара Скатерть Padua, произведённого компанией ChiedoCover
1 640 ₽
Оптовая цена
4.3
Скатерть Padua
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Банкетные скатерти: универсальность и великолепный внешний вид

Формирование стиля в ресторане, а также в кафе и банкетном зале зависит от многих нюансов. Каждый посетитель желает получить удовольствие от посещения, расслабиться и насладиться атмосферой. От выбора банкетных скатертей зависит общее впечатление от интерьера помещения. Качественный текстиль — это целостность атмосферы заведения. Если Вы планируете провести оснащение своего заведения банкетными скатертями, то наша статья будет очень кстати. Рассмотрим самые популярные варианты, определим наиболее универсальный вариант, который подойдет практически под стиль любого заведения.

«Скатерти изготавливаются преимущественно из хлопчатобумажных, а также льняных тканей. В XIX веке были популярны плюшевые скатерти. Во второй половине XX века получили распространение скатерти — клеенки. В настоящее время выпускаются разнообразные одноразовые бумажные скатерти, также распространены скатерти из жаккарда, тефлоновые и сатиновые. Кроме того, скатерти используются не только в качестве защиты и прикрытия дефектов стола, но и чисто для эстетических функций». Википедия

Банкетные скатерти для ресторанов - неотъемлемая часть дресс -кода

Правильный выбор банкетных скатертей зависит от нескольких факторов: одним из главных является выбор длины спуска, гармоничным будет одинаковая длина на всех столах ресторана. В зависимости от размеров и габаритов стола длина спуска скатерти может быть разной, универсальным вариантом считается длина более 25 сантиметров — это оптимальный вариант. Так банкетные скатерти будут выглядеть максимально эстетично и эффектно. Здесь важно соблюдать определенные правила, поскольку слишком большая длина скатерти будет, несомненно, мешать посетителям комфортной трапезе и времяпрепровождению.

Банкетная скатерть является основой любого торжественного и праздничного мероприятия. При помощи этих изделий можно удачно формировать и создавать новый стиль и внешний вид заведения. От качества материала зависит долговечность и износостойкость изделий. Подразумевается, что банкетные скатерти будут использоваться на каждый день, частое пользование может привести к истиранию и потере первоначального вида. Учитывая, что на скатерть может оказываться различное механическое и физическое воздействие в виде остатков пищи и пролитие напитков, поэтому необходимо обратить повышенное внимание на износостойкость.

В нашем каталоге продукции представлен широкий ассортимент моделей, таким образом, упрощается выбор. Можно легко подобрать нужный цвет и форму банкетной скатерти в соответствии с основной стилистикой и внутренней отделкой в помещении.

Скатерть для банкетного стола

Внешний вид банкетного стола должен привлекать внимание посетителей, располагать к комфортному отдыху и быть удобным в эксплуатации. Чистый, приятный и аккуратный стол, великолепно сервированный салфетками и другим декором, несомненно, располагает к заказам блюд и к прекрасному досугу.

Банкетная скатерть символизирует солидность и статусность ресторана — это неотъемлемая часть ресторанного гардероба. В настоящее время существует множество материалов изготовления. Популярными тканями являются журавинка, а также габардин и ричард. Это распространенные и доступные модели, за счет своих положительных характеристик они идеально подходят для повседневного пользования, при своевременном уходе и правильной эксплуатации могут прослужить ни один год. Эти скатерти для банкетного стола гипоаллергенны, не вызывают никаких аллергических реакций, а также не источают неприятных запахов. Это предельно безопасные в использовании изделия.

Цветные и декорированные скатерти отлично подходят для использования для чаепития или трапезы с оригинальной подачей блюд. Следует отметить, что на яркие изделия необходимо подавать только однотонную посуду.

Итак, банкетная скатерть — универсальное изделие, которое стало неотъемлемой частью дресс-кода любого банкетного зала. Они очень многофункциональны, располагают посетителей и гостей заведения к комфортному отдыху, хорошо дополняют основной стиль в интерьере и могут удачно формировать новый облик в Вашем заведении. Важно помнить, что скатерть должна соответствовать формату мероприятия. Для молодежной вечеринки, свадьбы и юбилея выбор скатерти может быть разный. Яркие скатерти сформируют атмосферу праздника и веселья, красные и желтые тона считаются приветливыми и располагают к празднику, синий и зеленый цвет более сдержанный, больше подходит для каких-либо статусных и серьезных мероприятий. Любопытно, что клетчатая скатерть считается универсальным вариантом и может использоваться на различных мероприятиях.

Где купить банкетные скатерти в Анапе?

Компания ChiedoCover – один из лидеров на российском мебельном рынке по производству банкетной мебели, стульев и столов для офиса, дома и других сфер деятельности. Наша компания изготавливает мебель, которая соответствует всем требованиям безопасности. Производственные цеха находятся в Кировской области, доставка нашей продукции осуществляется по всей России и странам СНГ. Наша компания произвела оптимизацию оборудования. Новое, современное, дорогостоящее и инновационное оборудование позволяет изготавливать качественные изделия, которые не истираются со временем, отлично сохраняют свой первоначальный внешний вид на протяжении всего эксплуатационного срока службы. Мы изготовим мебель в соответствии Вашим пожеланиям и требованиям. Производственная мощность компании позволяет выполнять как оптовые, так и розничные заказы.

Купить банкетные скатерти в Анапе можно на нашем сайте, у нас есть все необходимое для качественного и современного мебельного оснащения любого помещения. Следите за новостями в наших социальных сетях и мессенджерах. Если Вы не можете определиться с выбором, то наши опытные менеджеры проконсультируют относительно любой модели нашего производства. Мебель от ChiedoCover упростит Вашу жизнь, а также добавит новых красок и положительные эмоции. При правильной эксплуатации и своевременном уходе наша мебель прослужит много лет.

Почему банкетные скатерти покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Анапу и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Анапе ?

    Доставка товара по Анапе осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Анапе ?

    Стоимость доставки по Анапе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Анапе осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Анапе телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Анапе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Анапе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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