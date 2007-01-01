Формирование стиля в ресторане, а также в кафе и банкетном зале зависит от многих нюансов. Каждый посетитель желает получить удовольствие от посещения, расслабиться и насладиться атмосферой. От выбора банкетных скатертей зависит общее впечатление от интерьера помещения. Качественный текстиль — это целостность атмосферы заведения. Если Вы планируете провести оснащение своего заведения банкетными скатертями, то наша статья будет очень кстати. Рассмотрим самые популярные варианты, определим наиболее универсальный вариант, который подойдет практически под стиль любого заведения.
«Скатерти изготавливаются преимущественно из хлопчатобумажных, а также льняных тканей. В XIX веке были популярны плюшевые скатерти. Во второй половине XX века получили распространение скатерти — клеенки. В настоящее время выпускаются разнообразные одноразовые бумажные скатерти, также распространены скатерти из жаккарда, тефлоновые и сатиновые. Кроме того, скатерти используются не только в качестве защиты и прикрытия дефектов стола, но и чисто для эстетических функций». Википедия
Правильный выбор банкетных скатертей зависит от нескольких факторов: одним из главных является выбор длины спуска, гармоничным будет одинаковая длина на всех столах ресторана. В зависимости от размеров и габаритов стола длина спуска скатерти может быть разной, универсальным вариантом считается длина более 25 сантиметров — это оптимальный вариант. Так банкетные скатерти будут выглядеть максимально эстетично и эффектно. Здесь важно соблюдать определенные правила, поскольку слишком большая длина скатерти будет, несомненно, мешать посетителям комфортной трапезе и времяпрепровождению.
Банкетная скатерть является основой любого торжественного и праздничного мероприятия. При помощи этих изделий можно удачно формировать и создавать новый стиль и внешний вид заведения. От качества материала зависит долговечность и износостойкость изделий. Подразумевается, что банкетные скатерти будут использоваться на каждый день, частое пользование может привести к истиранию и потере первоначального вида. Учитывая, что на скатерть может оказываться различное механическое и физическое воздействие в виде остатков пищи и пролитие напитков, поэтому необходимо обратить повышенное внимание на износостойкость.
В нашем каталоге продукции представлен широкий ассортимент моделей, таким образом, упрощается выбор. Можно легко подобрать нужный цвет и форму банкетной скатерти в соответствии с основной стилистикой и внутренней отделкой в помещении.
Внешний вид банкетного стола должен привлекать внимание посетителей, располагать к комфортному отдыху и быть удобным в эксплуатации. Чистый, приятный и аккуратный стол, великолепно сервированный салфетками и другим декором, несомненно, располагает к заказам блюд и к прекрасному досугу.
Банкетная скатерть символизирует солидность и статусность ресторана — это неотъемлемая часть ресторанного гардероба. В настоящее время существует множество материалов изготовления. Популярными тканями являются журавинка, а также габардин и ричард. Это распространенные и доступные модели, за счет своих положительных характеристик они идеально подходят для повседневного пользования, при своевременном уходе и правильной эксплуатации могут прослужить ни один год. Эти скатерти для банкетного стола гипоаллергенны, не вызывают никаких аллергических реакций, а также не источают неприятных запахов. Это предельно безопасные в использовании изделия.
Цветные и декорированные скатерти отлично подходят для использования для чаепития или трапезы с оригинальной подачей блюд. Следует отметить, что на яркие изделия необходимо подавать только однотонную посуду.
Итак, банкетная скатерть — универсальное изделие, которое стало неотъемлемой частью дресс-кода любого банкетного зала. Они очень многофункциональны, располагают посетителей и гостей заведения к комфортному отдыху, хорошо дополняют основной стиль в интерьере и могут удачно формировать новый облик в Вашем заведении. Важно помнить, что скатерть должна соответствовать формату мероприятия. Для молодежной вечеринки, свадьбы и юбилея выбор скатерти может быть разный. Яркие скатерти сформируют атмосферу праздника и веселья, красные и желтые тона считаются приветливыми и располагают к празднику, синий и зеленый цвет более сдержанный, больше подходит для каких-либо статусных и серьезных мероприятий. Любопытно, что клетчатая скатерть считается универсальным вариантом и может использоваться на различных мероприятиях.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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