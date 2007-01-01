Праздничное мероприятие – непростая задача для организаторов. Чтобы все прошло безупречно необходимо продумать каждую деталь. Особое внимание стоит уделить выбору мебели. Банкетные столы отличаются от обычных - они предназначены для оснащения торжественных мероприятий в зале, и поэтому имеют ряд особенностей.
От выбора банкетных столов зависит успех проведения мероприятия, достойное оформление помещения, комфорт гостей, а также удобство при перевозке и хранении. Столы для банкета должны соответствовать определенным требованиям:
Многие кафе и рестораны предпочитают приобрести комплект складных моделей банкетных столов, что позволяет экономить площадь подсобных помещений. При выборе складных столов стоит уделить внимание механизму, отвечающему за трансформацию.
Перед владельцем ресторана стоит еще одна важная задача – купить качественную мебель по доступной цене. Компания-производитель ChiedoCover предлагает приобрести столы высокого качества по демократичной стоимости. Благодаря собственному производству наши товары можно купить без наценок и без лишних процентов посреднику.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Азову осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Азову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Азову осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Азову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня