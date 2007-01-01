Банкетные столы в Тайшете оптом

от 19 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1200 x 900, произведённого компанией ChiedoCover
41 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1200 x 900
Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1700x1000, произведённого компанией ChiedoCover
55 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол ЛИРА-14, 1700x1000
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
37 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол ЛИРА-14, 2000x1000
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1500x900, произведённого компанией ChiedoCover
37 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол ЛИРА-14, 1500x900
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1500x900, произведённого компанией ChiedoCover
31 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол ЛИРА-14, 1500x900
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1400x900, произведённого компанией ChiedoCover
30 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол ЛИРА-14, 1400x900
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1300x900, произведённого компанией ChiedoCover
29 490 ₽
Оптовая цена
5
Стол ЛИРА-14, 1300x900
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1200x900, произведённого компанией ChiedoCover
28 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол ЛИРА-14, 1200x900
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
30 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол ЛИРА-14, 1500x800
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
28 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол ЛИРА-14, 1400x800
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1300x800, произведённого компанией ChiedoCover
28 390 ₽
Оптовая цена
5
Стол ЛИРА-14, 1300x800
Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
27 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол ЛИРА-14, 1200x800
Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
27 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000
Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700, произведённого компанией ChiedoCover
23 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700
Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, салатовый, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
27 890 ₽
Оптовая цена
5
Стол ОРИОН-9, салатовый, 1000x1000
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Банкетные столы – достойное оформление зала

Праздничное мероприятие – непростая задача для организаторов. Чтобы все прошло безупречно необходимо продумать каждую деталь. Особое внимание стоит уделить выбору мебели. Банкетные столы отличаются от обычных - они предназначены для оснащения торжественных мероприятий в зале, и поэтому имеют ряд особенностей.

От выбора банкетных столов зависит успех проведения мероприятия, достойное оформление помещения, комфорт гостей, а также удобство при перевозке и хранении. Столы для банкета должны соответствовать определенным требованиям:

  • Достойный внешний вид;
  • Высокая степень комфорта;
  • Устойчивость;
  • Легкость;
  • Негабаритное хранение;
  • Высокая прочность.

Многие кафе и рестораны предпочитают приобрести комплект складных моделей банкетных столов, что позволяет экономить площадь подсобных помещений. При выборе складных столов стоит уделить внимание механизму, отвечающему за трансформацию.

Где купить банкетные столы оптом в Тайшете?

Перед владельцем ресторана стоит еще одна важная задача – купить качественную мебель по доступной цене. Компания-производитель ChiedoCover предлагает приобрести столы высокого качества по демократичной стоимости. Благодаря собственному производству наши товары можно купить без наценок и без лишних процентов посреднику.

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Большой опыт работы в индустрии ресторанного и гостиничного бизнеса
  • Высокое качество товаров.
  • Одни из самых низких цен на рынке HoReCa.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Для постоянных покупателей и оптовиков скидки до 20%.

Вы можете сделать заказ в любое удобное время. Наши менеджеры перезвонят вам в ближайшие сроки, чтобы уточнить детали заказа и проконсультировать по вопросам оплаты и доставки. Если у вас появились дополнительные вопросы, позвоните по номеру, указанному на сайте, либо закажите бесплатную консультацию специалиста.

Мы предлагаем купить банкетные столы по низким ценам достойного качества в городе Тайшет и в Иркутской области. В каталоге также представлен большой выбор аксессуаров для декоративного оформления и обеспечения защитной функции мебели.

Почему банкетные столы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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