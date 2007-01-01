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          Товары по акции

          Банкетные столы в Евпатории оптом

          от 1 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Евпатории и Крыму

          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 1, кромка ПВХ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          2 070 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный
          Настоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          5 599 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект мебели Банкетный
          Настоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          5 180 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект мебели Кьявари
          Настоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 630 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комплект Стол с фуршетной юбкой
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, белый, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          В наличии
          1 990 ₽2 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1, 1200x600, белый
          Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 500 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Слуга сервировочный
          Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Слуга кофейный
          Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 500 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Слуга прикроватный
          Настоящее фото товара Стол Слуга круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 400 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Слуга круглый
          Настоящее фото товара Стол складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          9 390 ₽11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной круглый 150/74
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          В наличии
          2 890 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный
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          Банкетные столы – достойное оформление зала

          Праздничное мероприятие – непростая задача для организаторов. Чтобы все прошло безупречно необходимо продумать каждую деталь. Особое внимание стоит уделить выбору мебели. Банкетные столы отличаются от обычных - они предназначены для оснащения торжественных мероприятий в зале, и поэтому имеют ряд особенностей.

          От выбора банкетных столов зависит успех проведения мероприятия, достойное оформление помещения, комфорт гостей, а также удобство при перевозке и хранении. Столы для банкета должны соответствовать определенным требованиям:

          • Достойный внешний вид;
          • Высокая степень комфорта;
          • Устойчивость;
          • Легкость;
          • Негабаритное хранение;
          • Высокая прочность.

          Многие кафе и рестораны предпочитают приобрести комплект складных моделей банкетных столов, что позволяет экономить площадь подсобных помещений. При выборе складных столов стоит уделить внимание механизму, отвечающему за трансформацию.

          Где купить банкетные столы оптом в Евпатории?

          Перед владельцем ресторана стоит еще одна важная задача – купить качественную мебель по доступной цене. Компания-производитель ChiedoCover предлагает приобрести столы высокого качества по демократичной стоимости. Благодаря собственному производству наши товары можно купить без наценок и без лишних процентов посреднику.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы в индустрии ресторанного и гостиничного бизнеса
          • Высокое качество товаров.
          • Одни из самых низких цен на рынке HoReCa.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Для постоянных покупателей и оптовиков скидки до 20%.

          Вы можете сделать заказ в любое удобное время. Наши менеджеры перезвонят вам в ближайшие сроки, чтобы уточнить детали заказа и проконсультировать по вопросам оплаты и доставки. Если у вас появились дополнительные вопросы, позвоните по номеру, указанному на сайте, либо закажите бесплатную консультацию специалиста.

          Мы предлагаем купить банкетные столы по низким ценам достойного качества в городе Евпатория и в Крыме. В каталоге также представлен большой выбор аксессуаров для декоративного оформления и обеспечения защитной функции мебели.

          Почему банкетные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Евпаторию и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Евпатории ?

            Доставка товара по Евпатории осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Евпатории ?

            Стоимость доставки по Евпатории рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Евпатории осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Евпатории телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Евпатории при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Евпатории с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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