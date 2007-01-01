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          Товары по акции

          Банкетные стулья в Омске оптом

          от 960 ₽

          Скидки до 40%, сезонные предложения и регулярные акции, доставка по Омску и Омской области

          Настоящее фото товара "Хит 20мм" - золото, полоса узкая коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          "Хит 20мм" - золото, полоса узкая коричневая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          В наличии
          1 540 ₽1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
          Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Halmar dariusz, белый
          Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Halmar dariusz, темный орех
          Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Halmar dariusz, дуб сонома
          Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Halmar dariusz, дуб медовый
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм, каретная стяжка
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
          В наличии
          1 290 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка серая, амелия 243, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          В наличии
          1 490 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 25мм - серебро, рогожка серая, амелия 243
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет
          Настоящее фото товара Стул Софи Р8, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Софи Р8
          Настоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул складной банкетный Lite, белый
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          Банкетные стулья – необходимая составляющая торжественных мероприятий.

          Именно от стульев зависит общий интерьер зала, комфорт гостей, мобильность и легкость транспортировки и хранения.

          Поэтому решив купить банкетные стулья в Омске, чтобы не запутаться в многообразии моделей и видов, необходимо учитывать особенности мебели для банкетов.

          • Стулья для банкета должны быть прочными и устойчивыми;
          • Мобильность – важнейшая особенность мебели для банкетов. Банкетные стулья должны штабелироваться и занимать мало места при хранении и перевозке, при этом быть достаточно легкими, чтобы без труда возможно было расставлять и убирать стулья в зависимости от мероприятия.
          • Для мероприятий, рассчитанных на большое количество гостей, рекомендуется выбирать классические стулья. Это связано с удобством расстановки мебели и универсальностью при подборе декора или чехлов на банкетные стулья;
          • Также стоит обратить внимание на долговечность материалов, из которых произведен стул для банкета. При покупке банкетного стула стоит отдать предпочтение материалам устойчивым к влаге, солнцу и механическим повреждениям;
          • Важна простота ухода, стулья для массовых мероприятий должны легко и быстро чиститься и сохранять свежий вид;
          • Внешний вид и дизайн банкетных стульев должен гармонично вписываться в интерьер, сочетаться с другой мебелью, элементами декора и текстилем;
          • И, конечно, стоимость зачастую является решающим фактором при покупке банкетных стульев в Омске.

          Где купить банкетные стулья оптом в Омске?

          Стулья банкетные производства ChiedoCover выполнены из качественных материалов с учетом требований к банкетной мебели. Широкий ассортимент, представленный в каталоге, позволяет подобрать стул к любому интерьеру. Мы предлагаем более 300 вариантов обивок, различные цвета каркаса и возможность индивидуального заказа по специальной заявке. Мы учитываем ваши пожелания и индивидуально рассматриваем каждый заказ. Кроме того, предлагаем специальные скидки и условия для постоянных клиентов и оптовиков.

          Мы предлагаем купить банкетные стулья в Москве недорого оптом и в розницу, и они прослужат Вам долгие годы.

          Столкнувшись с вопросами и трудностями при покупке банкетных стульев в Омске, оставьте заявку на бесплатный звонок через форму на сайте или позвоните по телефону горячей линии, и наши менеджеры проконсультируют Вас и помогут с выбором.

          Почему банкетные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Омск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Омску ?

            Доставка товара по Омску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Омску ?

            Стоимость доставки по Омску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Омску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Омску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Омске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Омску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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