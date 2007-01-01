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          Товары по акции

          Банкетные стулья в Сызрани оптом

          от 960 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Сызрани и Самарской области

          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 25мм - рогожка бежевая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая. В наличии, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          В наличии
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая. В наличии
          Настоящее фото товара Стул Кёльн, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          3 690 ₽3 999 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кёльн
          Настоящее фото товара Стул Баден, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          3 690 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Баден
          Настоящее фото товара Стул Бремен, произведённого компанией ChiedoCover-47%
          3 190 ₽5 999 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Бремен
          Настоящее фото товара Стул Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          2 690 ₽3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Мюнхен
          Настоящее фото товара Стул Дрезден, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          Новинка
          3 190 ₽3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Дрезден
          Настоящее фото товара Стул Анси, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          Новинка
          3 090 ₽3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Анси
          Настоящее фото товара Стул Хайден, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          3 190 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хайден
          Настоящее фото товара Стул Кросс, произведённого компанией ChiedoCover-50%
          3 190 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кросс
          Настоящее фото товара Стул Рейн, произведённого компанией ChiedoCover-48%
          4 490 ₽8 499 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Рейн
          Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
          Настоящее фото товара Стул Halmar verdi, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Halmar verdi, белый
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          Банкетные стулья – необходимая составляющая торжественных мероприятий.

          Именно от стульев зависит общий интерьер зала, комфорт гостей, мобильность и легкость транспортировки и хранения.

          Поэтому решив купить банкетные стулья в Сызрани, чтобы не запутаться в многообразии моделей и видов, необходимо учитывать особенности мебели для банкетов.

          • Стулья для банкета должны быть прочными и устойчивыми;
          • Мобильность – важнейшая особенность мебели для банкетов. Банкетные стулья должны штабелироваться и занимать мало места при хранении и перевозке, при этом быть достаточно легкими, чтобы без труда возможно было расставлять и убирать стулья в зависимости от мероприятия.
          • Для мероприятий, рассчитанных на большое количество гостей, рекомендуется выбирать классические стулья. Это связано с удобством расстановки мебели и универсальностью при подборе декора или чехлов на банкетные стулья;
          • Также стоит обратить внимание на долговечность материалов, из которых произведен стул для банкета. При покупке банкетного стула стоит отдать предпочтение материалам устойчивым к влаге, солнцу и механическим повреждениям;
          • Важна простота ухода, стулья для массовых мероприятий должны легко и быстро чиститься и сохранять свежий вид;
          • Внешний вид и дизайн банкетных стульев должен гармонично вписываться в интерьер, сочетаться с другой мебелью, элементами декора и текстилем;
          • И, конечно, стоимость зачастую является решающим фактором при покупке банкетных стульев в Сызрани.

          Где купить банкетные стулья оптом в Сызрани?

          Стулья банкетные производства ChiedoCover выполнены из качественных материалов с учетом требований к банкетной мебели. Широкий ассортимент, представленный в каталоге, позволяет подобрать стул к любому интерьеру. Мы предлагаем более 300 вариантов обивок, различные цвета каркаса и возможность индивидуального заказа по специальной заявке. Мы учитываем ваши пожелания и индивидуально рассматриваем каждый заказ. Кроме того, предлагаем специальные скидки и условия для постоянных клиентов и оптовиков.

          Мы предлагаем купить банкетные стулья в Москве недорого оптом и в розницу, и они прослужат Вам долгие годы.

          Столкнувшись с вопросами и трудностями при покупке банкетных стульев в Сызрани, оставьте заявку на бесплатный звонок через форму на сайте или позвоните по телефону горячей линии, и наши менеджеры проконсультируют Вас и помогут с выбором.

          Почему банкетные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Сызрань и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Сызрани ?

            Доставка товара по Сызрани осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Сызрани ?

            Стоимость доставки по Сызрани рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Сызрани осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Сызрани телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Сызрани при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Сызрани с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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