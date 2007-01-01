Банкетные юбки в Новочеркасске оптом

от 540 ₽

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Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
540 ₽
Оптовая цена
4.6
Фуршетная юбка 01
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.6
Фуршетная юбка 02
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.6
Фуршетная юбка 01, голубая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 01, зеленая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.2
Фуршетная юбка 01, синяя
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.7
Фуршетная юбка 01, шоколадная
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.5
Фуршетная юбка 01, фиолетовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
5
Фуршетная юбка 02, голубая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.9
Фуршетная юбка 02, зеленая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, красная, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 02, красная
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 02, розовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.5
Фуршетная юбка 02, фиолетовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 02, шоколадная
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
1 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 03, голубая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
1 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 03, зеленая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, красная, произведённого компанией ChiedoCover
1 100 ₽
Оптовая цена
4.5
Фуршетная юбка 03, красная
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
1 100 ₽
Оптовая цена
4.2
Фуршетная юбка 03, розовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Фуршетная юбка 03, синяя
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
1 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Фуршетная юбка 03, шоколадная
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
1 630 ₽
Оптовая цена
4.6
Фуршетная юбка 04, голубая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
1 630 ₽
Оптовая цена
4.3
Фуршетная юбка 04, зеленая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, красная, произведённого компанией ChiedoCover
1 630 ₽
Оптовая цена
4.6
Фуршетная юбка 04, красная
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
1 630 ₽
Оптовая цена
4.4
Фуршетная юбка 04, розовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 630 ₽
Оптовая цена
4.1
Фуршетная юбка 04, синяя
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
1 630 ₽
Оптовая цена
5
Фуршетная юбка 04, фиолетовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
1 630 ₽
Оптовая цена
4.1
Фуршетная юбка 04, шоколадная
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
1 100 ₽
Оптовая цена
5
Фуршетная юбка 03, фиолетовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.9
Фуршетная юбка 02, синяя
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, красная, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
5
Фуршетная юбка 01, красная
Настоящее фото товара Фуршетная юбка односторонняя , произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.7
Фуршетная юбка односторонняя
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Изящные банкетные юбки: главные критерии выбора

Проведение банкетных мероприятий в Новочеркасске актуально в любое время года, на сегодняшний день поводом для встречи родственников и друзей могут быть самые разные события: юбилей, а также свадьба и день рождения. В тоже время, очень распространены корпоративы компаний, которые проводятся в том числе для сплочения коллектива. Итак, любые торжественные мероприятия должны декорироваться в определенном стиле, это способствует созданию уникальной и оригинальной атмосферы, благодаря которой гости смогут ощутить атмосферу праздника и веселья. Более подробно остановимся на банкетных юбках, разберем материалы изготовления и определим какой из них лучший.

Основные критерии банкетных юбок для банкета

Великолепная атмосфера, прекрасная сервировка стола — все это располагает к приятному отдыху, а завершит создание общего впечатления — банкетные юбки для банкета. Одно из преимуществ этих изделий — объединение нескольких столов в один, таким образом будет создаваться полное впечатление монолита, что, безусловно, выгодно скажется на общем интерьере помещения. На сегодняшний день доступна широкая линейка цветов банкетных юбок. Главная рекомендация основывается на том, что необходимо выбирать общую цветовую гамму схожую с основным интерьером, самыми популярными цветами являются: белый, нежных постельных тонов, красный, фиолетовый, а также синий и зеленый.

Сфера применения Юбок для банкетного стола

Рестораны, кафе и банкетные залы являются основной сферой применения юбок для банкетного стола. Приведем несколько положительных факторов их использования. Они прекрасно защищают поверхность столешниц от грязи, пыли, царапин, а также пролития любой жидкости и остатков пищи. Если Вы будете их применять, то несомненно сможете продлить срок службы Вашей мебели. Еще одним достоинством считается доступность и приемлемая стоимость, благодаря чему они получили такую популярность при проведении банкетных мероприятий. Большой выбор делает возможным достаточно легко подстраиваться под те или иные мероприятия, которые планируются в Вашем заведении.

Банкетные юбки габардин — превосходный вариант для торжества

Начиная разговор о материалах изготовления, отметим, что банкетные юбки габардин — лидер по продажам на российском рынке. Этому есть практичное объяснение. Данные изделия за счет особого плетения ткани невероятно долговечны. Помимо того, эта ткань изящно драпируется, а также не мнется и очень устойчива к различным механическим воздействиям, что в условиях любых банкетов будет определяющим фактором. Следует отметить, что за этими моделями очень просто и легко ухаживать, при этом большинство загрязнений убираются обычной щеткой.

Где купить банкетные юбки в Новочеркасске?

Компания ChiedoCover специализируется на производстве банкетной мебели и текстиля для сферы гостиничного и ресторанного бизнеса. За время существования компании (с 2007 года) мы установили надежные партнерские отношения со многими ресторанами, а также кафе и гостиницами не только России, но и стран СНГ. У нас молодой и развивающийся коллектив, мы постоянно растем и стремимся к покорению новых вершин. Наша продукция сочетает в себе такие качества как: превосходную эстетику, комфортабельность, а также функциональность и практичность.

Купить банкетные юбки в Новочеркасске вы всегда можете посредством нашего веб-сайта. В каталоге имеются модели любых цветов, поэтому Вы обязательно подберете себе товар, который идеально впишется именно в Ваше помещение. Делайте выбор в пользу нашей продукции, и Вы не пожалеете, высокое качество и долговечность станут надежной опорой для Вашего бизнеса.

Почему банкетные юбки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Новочеркасск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Новочеркасску ?

    Доставка товара по Новочеркасску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новочеркасску ?

    Стоимость доставки по Новочеркасску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Новочеркасску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новочеркасску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Новочеркасске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Новочеркасску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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