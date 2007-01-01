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              Товары по акции

              Банты и украшения на спинки стула в Новокузнецке оптом

              от 120 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новокузнецку и Кемеровской области

              Настоящее фото товара Бант 02, произведённого компанией ChiedoCover
              210 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Бант 02
              Настоящее фото товара Бант 03, произведённого компанией ChiedoCover
              190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Бант 03
              Настоящее фото товара Бант 04, произведённого компанией ChiedoCover
              120 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Бант 04
              Настоящее фото товара Бант 09, произведённого компанией ChiedoCover
              190 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Бант 09
              Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
              150 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Бант 10
              Настоящее фото товара Декор на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
              420 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Декор на стул 01
              Настоящее фото товара Декор на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
              470 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Декор на стул 02
              Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
              220 ₽
              Оптовая цена
              5
              Новогодний чехол на стул 01
              Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
              220 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Новогодний чехол на стул 02
              Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
              390 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Новогодний чехол на стул 03
              Настоящее фото товара Новогодний бант на стул 11, произведённого компанией ChiedoCover
              160 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Новогодний бант на стул 11
              Настоящее фото товара Бант 12, произведённого компанией ChiedoCover
              140 ₽
              Оптовая цена
              5
              Бант 12
              Настоящее фото товара Бант 12, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
              150 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Бант 12, золотой
              Настоящее фото товара Спинка чехла, серебряная, произведённого компанией ChiedoCover
              260 ₽
              Оптовая цена
              5
              Спинка чехла, серебряная
              Настоящее фото товара Спинка чехла с бантом, золотая, произведённого компанией ChiedoCover-13%
              360 ₽410 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Спинка чехла с бантом, золотая
              Настоящее фото товара Спинка чехла с бантом, серебряная, произведённого компанией ChiedoCover
              410 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Спинка чехла с бантом, серебряная
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              Банты и украшения на стулья незаменимый атрибут любого торжества

              Новокузнецк – идеальное место для подготовки и организации банкета, а также торжественного события, дня рождения или другого праздничного мероприятия. Для оформления зала используются различные приемы. Так, великолепным решением для создания атмосферы торжественности, веселья и создания хорошего настроения гостям заведения станут банты и украшения на стулья. Как правило, именно они являются основным элементом украшения. Интересным вариантом оформления стула может стать бант в виде бабочки, например, для каких-то стилизованных мероприятий. Также, заслуживающим внимание станут украшения на спинку стула с золотым и серебряным цветом. Как отмечают психологи, каждый цвет имеет свой психологический подтекст. Золотистый цвет может символизировать солнце, яркость, безупречность. Такие украшения на стул придадут статусность и важность вашего события. В свою очередь серебряный цвет, по мнению психологов, символизирует стремление к свободе, преодолевая все ограничения. Такие украшения больше подойдут для дружественных встреч и молодежных вечеринок.

              Одной из новинок является новогодний чехол на стул – это незаменимый аксессуар для проведения и организации новогодних корпоративов и других праздничных мероприятий в канун и разгар нового года. Такое необычное решение восхитит, удивит и останется надолго в памяти посетителей от празднования нового года.

              Банты на стулья на свадьбу в Новокузнецке необходимый атрибут при подготовке к свадебному мероприятию. Эти украшения добавят и усилят свадебную атмосферу. Также они прекрасно подходят на выездную регистрацию, выполненные в нежных и синих тонах.

              Кроме того, украшением на стул станет повязка, выполненная из стрейчевого материала, она легко растягивается и облегает на спинке стула. Широкий цветовой спектр повязок расширит возможности вашего заведения и привлечет посетителей.

              Где купить банты и украшения в Новокузнецке?

              Предприятие – производитель мебели и текстильных аксессуаров ChiedoCover осуществляет продажу бантов и украшений на стулья. Широкий ассортимент, а также насыщенная цветовая гамма позволит выбрать банты и украшения именно под ваш стиль или создать новый образ.

              Наши победы и достижения на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса гарантируют высокое качество и надежность. Вся продукция сертифицирована. Заказать банты и украшения в Кемеровской области Вы можете на нашем сайте. Компетентные менеджеры из отдела продаж ответят на любые вопросы и подберут лучшее решение для Вашего бизнеса.

              Почему банты и украшения на спинки стула покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Новокузнецк и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Новокузнецку ?

                Доставка товара по Новокузнецку осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новокузнецку ?

                Стоимость доставки по Новокузнецку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Новокузнецку осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новокузнецку телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Новокузнецке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Новокузнецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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