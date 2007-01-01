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          Банты и украшения на спинки стула в Жигулевске оптом

          от 110 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Жигулевску и Самарской области

          Настоящее фото товара Бант 01, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          Хит
          110 ₽140 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Бант 01
          Настоящее фото товара Бант 03, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Бант 03
          Настоящее фото товара Бант 04, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бант 04
          Настоящее фото товара Бант 05, произведённого компанией ChiedoCover
          160 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Бант 05
          Настоящее фото товара Бант 09, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Бант 09
          Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Бант 10
          Настоящее фото товара Бант 11, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Бант 11
          Настоящее фото товара Декор на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Декор на стул 01
          Настоящее фото товара Декор на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Декор на стул 02
          Настоящее фото товара Декор на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Декор на стул 03
          Настоящее фото товара Декор на стул 04, произведённого компанией ChiedoCover
          530 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Декор на стул 04
          Настоящее фото товара Бант 12, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          280 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бант 12, бархат
          Настоящее фото товара Бант 12, произведённого компанией ChiedoCover
          140 ₽
          Оптовая цена
          5
          Бант 12
          Настоящее фото товара Бант 12, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Бант 12, золотой
          Настоящее фото товара Спинка чехла с бантом, серебряная, произведённого компанией ChiedoCover
          410 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Спинка чехла с бантом, серебряная
          Настоящее фото товара Бант 01, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          В наличии
          110 ₽140 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бант 01, оранжевый
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          Банты и украшения на стулья незаменимый атрибут любого торжества

          Жигулевск – идеальное место для подготовки и организации банкета, а также торжественного события, дня рождения или другого праздничного мероприятия. Для оформления зала используются различные приемы. Так, великолепным решением для создания атмосферы торжественности, веселья и создания хорошего настроения гостям заведения станут банты и украшения на стулья. Как правило, именно они являются основным элементом украшения. Интересным вариантом оформления стула может стать бант в виде бабочки, например, для каких-то стилизованных мероприятий. Также, заслуживающим внимание станут украшения на спинку стула с золотым и серебряным цветом. Как отмечают психологи, каждый цвет имеет свой психологический подтекст. Золотистый цвет может символизировать солнце, яркость, безупречность. Такие украшения на стул придадут статусность и важность вашего события. В свою очередь серебряный цвет, по мнению психологов, символизирует стремление к свободе, преодолевая все ограничения. Такие украшения больше подойдут для дружественных встреч и молодежных вечеринок.

          Одной из новинок является новогодний чехол на стул – это незаменимый аксессуар для проведения и организации новогодних корпоративов и других праздничных мероприятий в канун и разгар нового года. Такое необычное решение восхитит, удивит и останется надолго в памяти посетителей от празднования нового года.

          Банты на стулья на свадьбу в Жигулевске необходимый атрибут при подготовке к свадебному мероприятию. Эти украшения добавят и усилят свадебную атмосферу. Также они прекрасно подходят на выездную регистрацию, выполненные в нежных и синих тонах.

          Кроме того, украшением на стул станет повязка, выполненная из стрейчевого материала, она легко растягивается и облегает на спинке стула. Широкий цветовой спектр повязок расширит возможности вашего заведения и привлечет посетителей.

          Где купить банты и украшения в Жигулевске?

          Предприятие – производитель мебели и текстильных аксессуаров ChiedoCover осуществляет продажу бантов и украшений на стулья. Широкий ассортимент, а также насыщенная цветовая гамма позволит выбрать банты и украшения именно под ваш стиль или создать новый образ.

          Наши победы и достижения на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса гарантируют высокое качество и надежность. Вся продукция сертифицирована. Заказать банты и украшения в Самарской области Вы можете на нашем сайте. Компетентные менеджеры из отдела продаж ответят на любые вопросы и подберут лучшее решение для Вашего бизнеса.

          Почему банты и украшения на спинки стула покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Жигулевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Жигулевску ?

            Доставка товара по Жигулевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Жигулевску ?

            Стоимость доставки по Жигулевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Жигулевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Жигулевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Жигулевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Жигулевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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