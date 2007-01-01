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          Товары по акции

          Бархатные стулья в Боре оптом

          от 2 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бору и Нижегородской области

          Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tulip
          Настоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Чип
          Настоящее фото товара Стул Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Рольф
          Настоящее фото товара Стул Kvadro оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Kvadro оранжевый
          Настоящее фото товара Стул Kvadro серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Kvadro серый
          Настоящее фото товара Стул Kvadro черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Kvadro черный
          Настоящее фото товара Стул Calipso серый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Calipso серый
          Настоящее фото товара Стул Calipso светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Calipso светло-серый
          Настоящее фото товара Стул Benza бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Benza бежевый
          Настоящее фото товара Стул Benza серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Benza серый
          Настоящее фото товара Стул Benza черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Benza черно-серый
          Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-44%
          3 390 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Маллин Диамант, сине-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Эйфория, произведённого компанией ChiedoCover-39%
          В наличии
          4 690 ₽7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Эйфория
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр желто-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          Новинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Киви, велюр желто-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          Новинка
          2 890 ₽4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Гаага Диамант
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          Новинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Киви, велюр желтый
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          Бархатные стулья — идеальное решение для HoReCa

          Любой ресторан, кафе, бар и другие места общественного питания в Боре стремятся к привлечению внимания клиентов, тем самым обеспечивается полная посадка заведения и, как следствие, прибыльность. В обустройстве заведений, как говорится, мелочей не бывает, поэтому важно предусмотреть все технические особенности и, мебельное оснащение, в частности. Красивые бархатные стулья — настоящий подарок для Вашего интерьера ресторана или кафе. Уникальные и эксклюзивные формы, модный, современный дизайн не оставит равнодушным ни одного Вашего посетителя и гостя.

          Мягкие бархатные стулья

          Если Вы планируете меблировку своего заведения, то обратите внимание на мягкие бархатные стулья. Повышенное удобство, а также высокие показатели комфортабельности и эстетики выдвигают данные изделия в одни из самых востребованных на мебельном рынке сегмента HoReCa. Одним из достоинств является экологичность. Каркас изготавливается из массива дерева — бука. К местам общественного питания предъявляются повышенные требования безопасности к материалам изготовления мебели. Мягкие бархатные стулья полностью соответствуют всем требованиям, они рекомендованы для использования в местах для питания. Мягкая обивка включает в себя поролон, это предельно качественный материал, который не истирается, не продавливается и не изменяет форму, они очень приятные на ощупь. Бархатная ткань придает роскошь и презентабельный внешний вид, великолепная эстетика и отличная функциональность — еще одни из их преимуществ. Бархатистая обивочная ткань довольно практична, она не требует каких-то дополнительных и особенных условий ухода. От пыли и грязи сможет легко очистить простая влажная салфетка.

          Бархатные стулья для кафе

          За счет компактности даже в небольших заведениях и маленьких кафешках данные изделия будет великолепно смотреться. Бархатные стулья для кафе — отличное решение, они очень компактны, не занимают много полезной площади, поэтому не возникнет проблем с их расположением и расстановкой. Перечислим достоинства данных изделий:

          • долговечность
          • уникальные формы и изысканный внешний вид
          • широкий ассортимент
          • удобство и комфортабельность
          • практичность
          • высокие показатели износостойкости

          Подытожим вышесказанное, бархатные стулья прекрасно подчеркнут Ваш изысканный стиль и хороший вкус ресторатора, обратите внимание на описанные модели, они станут изумительным местом для сиденья для Ваших гостей и придадут европейский стиль Вашему ресторану или кафе.

          Где купить бархатные стулья в Боре?

          Мебельный рынок в России широко представлен моделями различных материалов производства. Мы являемся одними из лидеров по производству и продаже банкетных стульев, столов, а также другой мебели и элитного текстиля. ChiedoCover качественно и быстро выполнит полный комплекс услуг по меблировке любого места общественного питания. Мы постоянно обновляем наш каталог продукции, разрабатываем такую мебель, которая упростит Вашу жизнь и сделает ее более комфортной.

          Купить бархатные стулья в Боре можно на нашем сайте. Оформите заказ или закажите функцию обратный звонок и с Вами свяжутся наши специалисты. Если Вы не можете определиться с выбором, то компетентные менеджеры подберут для Вас лучший вариант меблировки. Наша мебель будет удачной инвестицией в Ваш малый бизнес.

          Почему бархатные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бор и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бору ?

            Доставка товара по Бору осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бору ?

            Стоимость доставки по Бору рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бору осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бору телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Боре при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бору с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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