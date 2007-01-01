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Любой ресторан, кафе, бар и другие места общественного питания в Долгопрудном стремятся к привлечению внимания клиентов, тем самым обеспечивается полная посадка заведения и, как следствие, прибыльность. В обустройстве заведений, как говорится, мелочей не бывает, поэтому важно предусмотреть все технические особенности и, мебельное оснащение, в частности. Красивые бархатные стулья — настоящий подарок для Вашего интерьера ресторана или кафе. Уникальные и эксклюзивные формы, модный, современный дизайн не оставит равнодушным ни одного Вашего посетителя и гостя.
Если Вы планируете меблировку своего заведения, то обратите внимание на мягкие бархатные стулья. Повышенное удобство, а также высокие показатели комфортабельности и эстетики выдвигают данные изделия в одни из самых востребованных на мебельном рынке сегмента HoReCa. Одним из достоинств является экологичность. Каркас изготавливается из массива дерева — бука. К местам общественного питания предъявляются повышенные требования безопасности к материалам изготовления мебели. Мягкие бархатные стулья полностью соответствуют всем требованиям, они рекомендованы для использования в местах для питания. Мягкая обивка включает в себя поролон, это предельно качественный материал, который не истирается, не продавливается и не изменяет форму, они очень приятные на ощупь. Бархатная ткань придает роскошь и презентабельный внешний вид, великолепная эстетика и отличная функциональность — еще одни из их преимуществ. Бархатистая обивочная ткань довольно практична, она не требует каких-то дополнительных и особенных условий ухода. От пыли и грязи сможет легко очистить простая влажная салфетка.
За счет компактности даже в небольших заведениях и маленьких кафешках данные изделия будет великолепно смотреться. Бархатные стулья для кафе — отличное решение, они очень компактны, не занимают много полезной площади, поэтому не возникнет проблем с их расположением и расстановкой. Перечислим достоинства данных изделий:
Подытожим вышесказанное, бархатные стулья прекрасно подчеркнут Ваш изысканный стиль и хороший вкус ресторатора, обратите внимание на описанные модели, они станут изумительным местом для сиденья для Ваших гостей и придадут европейский стиль Вашему ресторану или кафе.
Мебельный рынок в России широко представлен моделями различных материалов производства. Мы являемся одними из лидеров по производству и продаже банкетных стульев, столов, а также другой мебели и элитного текстиля. ChiedoCover качественно и быстро выполнит полный комплекс услуг по меблировке любого места общественного питания. Мы постоянно обновляем наш каталог продукции, разрабатываем такую мебель, которая упростит Вашу жизнь и сделает ее более комфортной.
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Доставка товара по Долгопрудному осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Долгопрудному рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Долгопрудному осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Долгопрудному с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня