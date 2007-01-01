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          Товары по акции

          Барная мебель лофт в Ноябрьске оптом

          от 1 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ноябрьску и Ямало-Ненецкому автономному округу

          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-11 барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет Лофт-11 М барный
          Настоящее фото товара Барный стул Алдайн, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барный стул Алдайн
          Настоящее фото товара Барный стул Амазар бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Барный стул Амазар бежевый/ черный
          Настоящее фото товара Барный стул Амберг синий/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Барный стул Амберг синий/ черный
          Настоящее фото товара Барный стул Анкара голубой/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Барный стул Анкара голубой/ дерево
          Настоящее фото товара Барный стул Анкара бежевый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барный стул Анкара бежевый/ дерево
          Настоящее фото товара Барный стул Анкара голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул Анкара голубой/ черный
          Настоящее фото товара Барный стул Анкара бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барный стул Анкара бежевый/ черный
          Настоящее фото товара Стул лофт Grid, барный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул лофт Grid, барный
          Настоящее фото товара Стул лофт Fixtures барный, малый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул лофт Fixtures барный, малый
          Настоящее фото товара Стул лофт Fixtures барный, большой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул лофт Fixtures барный, большой
          Настоящее фото товара Стул лофт Brugge барный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул лофт Brugge барный
          Настоящее фото товара Стул барный Азия, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 990 ₽3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Азия
          Настоящее фото товара Стул полубарный Азия, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 790 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул полубарный Азия
          Настоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          2 990 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Бомба фиолетовый
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          Барная мебель лофт: эксклюзивный дизайн и высокое качество

          Места общественного питания пользуются особой популярностью в Ноябрьске. Привлечь внимание посетителей можно несколькими способами, хорошим решением будет выбор презентабельной, роскошной и функциональной мебели. Базовым элементом интерьера считается мебель, она изменяет представление об интерьере любого помещения, формирует приятную атмосферу, а также располагает к комфорту и отдыху. На сегодняшней повестке дня — хорошая барная мебель лофт. Данные изделия имеют свои отличительные особенности, в данной статье приведем технические характеристики и рассмотрим главные преимущества.

          Барная мебель лофт для кафе

          В настоящее время стиль лофт, несомненно, считается одним из самых популярных на мебельном рынке. Это можно объяснить универсальностью, эксклюзивностью, а также статусностью и практичностью. Данные изделия, за счет своего стиля выигрывают на фоне других аналогов. Рассмотрим их более подробно: металлический каркас — основа для высоких показателей надежности, износостойкости и долговечности. Кроме того, стальной корпус — это практичность, любые физические и механические воздействия на эту мебель будут абсолютно не страшны. Они легко переносят пролитие жидкости и остатки пищи. Барная мебель лофт для кафе имеет европейский стиль, поэтому не составит никакого труда для того, чтобы их удачно и гармонично вписать в помещение мест общественного питания. Столешницы и сиденья мебели производятся из массива дерева, это влияет на долговечность. Барная мебель в индустриальном стиле имеет большой эксплуатационный срок и станет хорошей основой для интерьера.

          Барная мебель лофт для кухни

          Помимо того, барная мебель лофт станет хорошим вариантом для меблировки дома. С учетом специфики использования следует выбирать износостойкую мебель, которая не изменяет внешний вид при каждодневном использовании. За счет европейского дизайна такие модели искусно преобразят интерьер Вашего дома, сделают его более уютным. Отдельно хочется отметить удобство. Специально разработанные конструкции этих изделий предоставят максимальный комфорт и обязательно станут любимыми для Ваших домочадцев.

          Итак, барная мебель в стиле лофт — это уникальное сочетание стиля и качества. Вы не пожалеете, если отдадите предпочтение данным изделиям, приемлемая стоимость — еще одно из преимуществ. Такие модели предельно доступны и являются одним из лучших вариантов в меблировке любых помещений.

          Где купить барную мебель лофт в Ноябрьске?

          ChiedoCover основан в 2007 году, за более чем 13 лет наша компания не изменяет своим основным принципам: изготавливать мебель высокого качества и европейского дизайна. Главными нашими ориентирами является: постоянное развитие, изготовление уникальной и удобной мебели, которая упрощает жизнь и делает ее более комфортной. Доставка продукции осуществляется по всей России и странам СНГ.

          Купить барную мебель лофт в Ноябрьске очень просто, для этого необходимо посетить по ссылке наш сайт. Для Вас удобный интерфейс, актуальные новости нашей компании, советы от самых авторитетных экспертов. Наши менеджеры ответят на любые вопросы по нашей мебели: технические характеристики, основные особенности и преимущества моделей. Вас приятно удивит роскошный вид нашей мебели и максимальное удобство.

          Почему барная мебель лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ноябрьск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ноябрьску ?

            Доставка товара по Ноябрьску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ноябрьску ?

            Стоимость доставки по Ноябрьску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ноябрьску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ноябрьску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ноябрьске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ноябрьску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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