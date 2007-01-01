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          Товары по акции

          Барная мебель в Кирове оптом

          от 1 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кирову и Кировской области

          Настоящее фото товара Барный стул Бургас регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барный стул Бургас регулируемый
          Настоящее фото товара Барный стул Вайден белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барный стул Вайден белый/ черный
          Настоящее фото товара Барный стул Вайден белый/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барный стул Вайден белый/ орех
          Настоящее фото товара Барный стул Вайден черный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Барный стул Вайден черный
          Настоящее фото товара Барный стул Валкер черный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Барный стул Валкер черный
          Настоящее фото товара Барный стул Валкер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стул Валкер бежевый
          Настоящее фото товара Барный стул Вараби белый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Барный стул Вараби белый
          Настоящее фото товара Барный стул Варвик черный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барный стул Варвик черный
          Настоящее фото товара Барный стул Васком черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барный стул Васком черный
          Настоящее фото товара Барный стул Васком белый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Барный стул Васком белый
          Настоящее фото товара Барный стул Ворсма, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стул Ворсма
          Настоящее фото товара Барный стул Lion коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стул Lion коричневый
          Настоящее фото товара Барный стул Lion бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Барный стул Lion бежевый
          Настоящее фото товара Барный стул Lion серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул Lion серый
          Настоящее фото товара Барный стул Arizona кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барный стул Arizona кремовый
          Настоящее фото товара Барный стул Arizona белый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стул Arizona белый
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          Барная мебель: устойчивость и единство стиля

          Современный рынок HoReCa представлен заведениями на любой вкус, места общественного питания переживают пик популярности, поэтому многие рестораторы стремятся создать у себя в кафе или ресторане особый стиль и неповторимую атмосферу. Правильный выбор мебельного оснащения дополнит основной интерьер помещения, выгодно подчеркнет главные преимущества той или иной модели. Выбираем лучшую барную мебель в Кирове.

          Технические характеристики барной мебели

          Хорошая мебель для бара изготавливается в различных стилях, если следовать рекомендациям профессиональных дизайнеров, то выбор универсальных моделей является самым лучшим решением. Одним из самых важных критериев по выбору таких изделий считается интересный дизайн в сочетании с отличным качеством и хорошим материалом изготовления. Какие материалы изготовления являются долговечными, а также экологически чистыми и максимально приспособленными для повседневного пользования?

          Качественная барная мебель должна производится из металлического основания, это важно учитывать, поскольку аудиторией данных заведений в большей степени являются мужчины. Долговечность — еще один критерий правильного выбора, такая мебель долго сохранит свои положительные качества и станет хорошей основой для Вашего малого бизнеса.

          Различные стили барной мебели

          Популярная барная мебель отлично впишется в интерьер любого стиля, бар — это место для хорошего отдыха, поэтому особенно уделяем внимание комфорту и удобству при посадке. Это является ключевым при формировании общего впечатления от заведения, а также создает положительный отзыв у посетителей и гостей. На рынке HoReCa одним из хитов продаж считаются изделия, изготовленные из ПВХ. Главными преимуществами этого материала считаются высокая прочность, стойкость к истиранию, устойчивость к влаге, поэтому в случае пролива жидкости и любого другого напитка барная мебель не потеряет своих качеств и не изменит свой внешний вид. Помимо того, хорошим достоинством также является стойкость к перепадам температур. Как мы видим, вышеперечисленные преимущества данного материала выдвигают такие модели в одни из самых практичных.

          Итак, красивая барная мебель для кафе может стать лицом Вашего заведения, она очень компактная, поэтому великолепно впишется в интерьер любого помещения, устойчивая и элегантная — это ее отличительные черты. Доступная стоимость позволяет широко использовать ее не только в баре, но и в ресторанах, а также кафе и гостиницах. Благодаря стильному дизайну такие изделия по праву считаются практически незаменимыми для мест общественного питания.

          Где купить барную мебель в Кирове?

          Компания ChiedoCover предоставляет широкий выбор мебели для HoReCa. Наши товары великолепно смотрятся в любом заведении, стильные, современные — они отлично дополнят сопутствующий интерьер и обязательно подчеркнут Вашу индивидуальность. Мы работаем над тем, чтобы проектировать новые модели, а также обновили оборудование, таким образом, свели практически к нулю производственный брак.

          Купить барную мебель в Кирове легко, Вам следует перейти по ссылке на наш официальный сайт, где Вашему вниманию представлен полный каталог продукции. Рассмотрев его, и выбрав понравившеюся модель, оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами в самое ближайшее время.

          Почему барная мебель покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Киров и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кирову ?

            Доставка товара по Кирову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кирову ?

            Стоимость доставки по Кирову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кирову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кирову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кирове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кирову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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