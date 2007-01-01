Современный рынок HoReCa представлен заведениями на любой вкус, места общественного питания переживают пик популярности, поэтому многие рестораторы стремятся создать у себя в кафе или ресторане особый стиль и неповторимую атмосферу. Правильный выбор мебельного оснащения дополнит основной интерьер помещения, выгодно подчеркнет главные преимущества той или иной модели. Выбираем лучшую барную мебель в Тайшете.
Хорошая мебель для бара изготавливается в различных стилях, если следовать рекомендациям профессиональных дизайнеров, то выбор универсальных моделей является самым лучшим решением. Одним из самых важных критериев по выбору таких изделий считается интересный дизайн в сочетании с отличным качеством и хорошим материалом изготовления. Какие материалы изготовления являются долговечными, а также экологически чистыми и максимально приспособленными для повседневного пользования?
Качественная барная мебель должна производится из металлического основания, это важно учитывать, поскольку аудиторией данных заведений в большей степени являются мужчины. Долговечность — еще один критерий правильного выбора, такая мебель долго сохранит свои положительные качества и станет хорошей основой для Вашего малого бизнеса.
Популярная барная мебель отлично впишется в интерьер любого стиля, бар — это место для хорошего отдыха, поэтому особенно уделяем внимание комфорту и удобству при посадке. Это является ключевым при формировании общего впечатления от заведения, а также создает положительный отзыв у посетителей и гостей. На рынке HoReCa одним из хитов продаж считаются изделия, изготовленные из ПВХ. Главными преимуществами этого материала считаются высокая прочность, стойкость к истиранию, устойчивость к влаге, поэтому в случае пролива жидкости и любого другого напитка барная мебель не потеряет своих качеств и не изменит свой внешний вид. Помимо того, хорошим достоинством также является стойкость к перепадам температур. Как мы видим, вышеперечисленные преимущества данного материала выдвигают такие модели в одни из самых практичных.
Итак, красивая барная мебель для кафе может стать лицом Вашего заведения, она очень компактная, поэтому великолепно впишется в интерьер любого помещения, устойчивая и элегантная — это ее отличительные черты. Доступная стоимость позволяет широко использовать ее не только в баре, но и в ресторанах, а также кафе и гостиницах. Благодаря стильному дизайну такие изделия по праву считаются практически незаменимыми для мест общественного питания.
Компания ChiedoCover предоставляет широкий выбор мебели для HoReCa. Наши товары великолепно смотрятся в любом заведении, стильные, современные — они отлично дополнят сопутствующий интерьер и обязательно подчеркнут Вашу индивидуальность. Мы работаем над тем, чтобы проектировать новые модели, а также обновили оборудование, таким образом, свели практически к нулю производственный брак.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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