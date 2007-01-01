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            Товары по акции

            Барные диваны в Борисоглебске оптом

            от 8 390 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Борисоглебску и Воронежской области

            Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover-11%
            8 390 ₽9 390 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван Винтаж
            Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
            20 590 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван София линейный
            Настоящее фото товара Диван лофт Меланин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
            35 490 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван лофт Меланин двусторонний
            Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
            26 610 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван лофт Айдахо двусторонний
            Настоящее фото товара Комплект кресел Кватро, произведённого компанией ChiedoCover
            28 990 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Комплект кресел Кватро
            Настоящее фото товара Диван офисный Диез, произведённого компанией ChiedoCover
            15 040 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Диван офисный Диез
            Настоящее фото товара Диван офисный Дивин, произведённого компанией ChiedoCover
            15 640 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван офисный Дивин
            Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            16 440 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван офисный Тирон 160
            Настоящее фото товара Диван офисный Аояма, произведённого компанией ChiedoCover
            13 650 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван офисный Аояма
            Настоящее фото товара Диван офисный Савонна, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            14 650 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван офисный Савонна
            Настоящее фото товара Диван офисный Царица Востока, произведённого компанией ChiedoCover
            11 140 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван офисный Царица Востока
            Настоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            14 750 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван офисный Мишель
            Настоящее фото товара Диван офисный Veyt, произведённого компанией ChiedoCover
            16 140 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван офисный Veyt
            Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
            25 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Эдвард
            Настоящее фото товара Диван Робб, произведённого компанией ChiedoCover
            45 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван Робб
            Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
            45 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Кубус
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            Основные критерии успешного выбора барных диванов в Борисоглебске

            Серьезная конкуренция в сфере ресторанного бизнеса и общественного питания в Борисоглебске не мешает появлению и открытию новых ресторанов, кафетериев, пабов и баров. В стремлении привлечь внимание посетителей владельцы заведений изучают рынок, разрабатывают индивидуальную концепцию, а также придумывают свой образ и специфику заведения.

            Барные диваны призваны реализовать в заведении несколько функций:

            • комфорт и удобство (для хорошего отдыха обязательными являются условия комфорта и удобства)
            • эстетичность (при грамотном подходе к выбору мебели, диваны органично вписываются в сопутствующий интерьер помещения, помогая создавать общую оценку о заведении)
            • компактность (если мы говорим об относительно небольших заведениях, то диваны должны гармонично располагаться по периметру зала, не создавая при этом преград для перемещения как гостей, так и обслуживающего персонала)

            В тоже время довольно привлекательным станет использование барных диванов в пивных пабах. Это, как правило, демократичные по ценовой политике и интерьеру заведения. Такие модели барных диванов как «диван классический» или «диван модульный» станут, как не дорогим, так и достаточно практичным вариантом для обстановки помещения зала.

            Прекрасным применением барных диванов станет Лофт стиль. Диваны с высокой спинкой, выполненные из кожи придадут неповторимость, эксклюзивность вашему кафе или ресторану. Нестандартность самого стиля подразумевает наличие дополнительных элементов интерьера и декора в помещении. Такие диваны с одной стороны выполнят свою основную функцию, а с другой станут одним из центров притяжения для посетителей.

            Где купить барные диваны в Воронежской области?

            Прежде чем произвести покупку любого товара мы ставим задачу как можно больше узнать о нем, спросить мнение друзей, коллег и читаем отзывы. ChiedoCover — предприятие-производитель мебели и текстиля в сфере HoReCa работает ориентируясь на отзывы и пожелания наших клиентов. Мы постоянно обновляем каталог продукции, производственная мощность позволяет снизить сроки доставки до минимума. Для точного уточнения по конкретным позициям необходимо связаться с нашими менеджерами из отдела продаж.

            Купить барные диваны Вы можете на нашем сайте. Приятный веб — сайт, вмещающий: поиск по каталогу, варианты оплаты, различные фото нашей продукции, а также контактные данные и многое другое. Мы с удовольствием воплотим в жизнь ваш бизнес — план и результативно расширим возможности вашего заведения.

            Почему барные диваны покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Борисоглебск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Борисоглебску ?

              Доставка товара по Борисоглебску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Борисоглебску ?

              Стоимость доставки по Борисоглебску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Борисоглебску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Борисоглебску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Борисоглебске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Борисоглебску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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