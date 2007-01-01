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          Товары по акции

          Барные диваны в Бузулуке оптом

          от 6 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бузулуку и Оренбургской области

          Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          6 990 ₽10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван барный Флэш
          Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван София линейный
          Настоящее фото товара Диван Роял с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Роял с высокой спинкой
          Настоящее фото товара Диван Картер, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Картер
          Настоящее фото товара Диван Аливарес, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Аливарес
          Настоящее фото товара Диван Эллария, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Эллария
          Настоящее фото товара Диван Алибаба, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Алибаба
          Настоящее фото товара Диванетка Эмпайр, произведённого компанией ChiedoCover
          24 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диванетка Эмпайр
          Настоящее фото товара Диван Кинг, произведённого компанией ChiedoCover
          27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Кинг
          Настоящее фото товара Диван Маркус, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Маркус
          Настоящее фото товара Барный диван Брун, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный диван Брун
          Настоящее фото товара Барный диван Мит Хонер, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный диван Мит Хонер
          Настоящее фото товара Диван Дарвин двухсторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Дарвин двухсторонний
          Настоящее фото товара Барный диван Брен, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барный диван Брен
          Настоящее фото товара Диван Оскар с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Оскар с каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
          34 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Венеция
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          Основные критерии успешного выбора барных диванов в Бузулуке

          Серьезная конкуренция в сфере ресторанного бизнеса и общественного питания в Бузулуке не мешает появлению и открытию новых ресторанов, кафетериев, пабов и баров. В стремлении привлечь внимание посетителей владельцы заведений изучают рынок, разрабатывают индивидуальную концепцию, а также придумывают свой образ и специфику заведения.

          Барные диваны призваны реализовать в заведении несколько функций:

          • комфорт и удобство (для хорошего отдыха обязательными являются условия комфорта и удобства)
          • эстетичность (при грамотном подходе к выбору мебели, диваны органично вписываются в сопутствующий интерьер помещения, помогая создавать общую оценку о заведении)
          • компактность (если мы говорим об относительно небольших заведениях, то диваны должны гармонично располагаться по периметру зала, не создавая при этом преград для перемещения как гостей, так и обслуживающего персонала)

          В тоже время довольно привлекательным станет использование барных диванов в пивных пабах. Это, как правило, демократичные по ценовой политике и интерьеру заведения. Такие модели барных диванов как «диван классический» или «диван модульный» станут, как не дорогим, так и достаточно практичным вариантом для обстановки помещения зала.

          Прекрасным применением барных диванов станет Лофт стиль. Диваны с высокой спинкой, выполненные из кожи придадут неповторимость, эксклюзивность вашему кафе или ресторану. Нестандартность самого стиля подразумевает наличие дополнительных элементов интерьера и декора в помещении. Такие диваны с одной стороны выполнят свою основную функцию, а с другой станут одним из центров притяжения для посетителей.

          Где купить барные диваны в Оренбургской области?

          Прежде чем произвести покупку любого товара мы ставим задачу как можно больше узнать о нем, спросить мнение друзей, коллег и читаем отзывы. ChiedoCover — предприятие-производитель мебели и текстиля в сфере HoReCa работает ориентируясь на отзывы и пожелания наших клиентов. Мы постоянно обновляем каталог продукции, производственная мощность позволяет снизить сроки доставки до минимума. Для точного уточнения по конкретным позициям необходимо связаться с нашими менеджерами из отдела продаж.

          Купить барные диваны Вы можете на нашем сайте. Приятный веб — сайт, вмещающий: поиск по каталогу, варианты оплаты, различные фото нашей продукции, а также контактные данные и многое другое. Мы с удовольствием воплотим в жизнь ваш бизнес — план и результативно расширим возможности вашего заведения.

          Почему барные диваны покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бузулук и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бузулуку ?

            Доставка товара по Бузулуку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бузулуку ?

            Стоимость доставки по Бузулуку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бузулуку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бузулуку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бузулуке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бузулуку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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