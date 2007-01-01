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Серьезная конкуренция в сфере ресторанного бизнеса и общественного питания в Димитровграде не мешает появлению и открытию новых ресторанов, кафетериев, пабов и баров. В стремлении привлечь внимание посетителей владельцы заведений изучают рынок, разрабатывают индивидуальную концепцию, а также придумывают свой образ и специфику заведения.
Барные диваны призваны реализовать в заведении несколько функций:
В тоже время довольно привлекательным станет использование барных диванов в пивных пабах. Это, как правило, демократичные по ценовой политике и интерьеру заведения. Такие модели барных диванов как «диван классический» или «диван модульный» станут, как не дорогим, так и достаточно практичным вариантом для обстановки помещения зала.
Прекрасным применением барных диванов станет Лофт стиль. Диваны с высокой спинкой, выполненные из кожи придадут неповторимость, эксклюзивность вашему кафе или ресторану. Нестандартность самого стиля подразумевает наличие дополнительных элементов интерьера и декора в помещении. Такие диваны с одной стороны выполнят свою основную функцию, а с другой станут одним из центров притяжения для посетителей.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Димитровграду осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Димитровграду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Димитровграду осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Димитровграду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня