Места общественного питания — одни из самых популярных заведений, здесь можно просто пообедать, поужинать и приятно провести вечер. Сегодня впечатляют своим разнообразием интерьеры кафе, а также ресторанов и баров. Мебель является отличным инструментом выражения индивидуальности и принадлежности к тому или иному стилю. Прекрасной основой для столов являются хорошие барные подстолья. Они будут надежной опорой в любом заведений общественного питания в Кургане. Какие модели самые лучшие и на каком материале изготовления следует остановиться? Разберем это подробнее.
Выбор подстолье зависит от нескольких факторов, постараемся перечислить основные критерии именно правильного выбора. Главным в основе таких моделей является прочность и высокое качество. Металлические барные подстолья обладают большим сроком эксплуатации и великолепно подходят для заведений с хорошим потоком посетителей. Металл отличается от других изделий прежде всего оптимальным сочетанием цены и качества. По мнению многих специалистов, именно модели из этого материала признаны самыми долговечными. Даже не смотря на повышенную нагрузку они не изменят цвет, а также сохранят свои эксплуатационные качества и довольно легко смогут сменить дизайн посредством покраски. Помимо того, металлическим барным подстольям не страшна коррозия, таким образом, они не боятся различных изменений климатических температур.
Чугунные барные подстолья имеют классический дизайн, тем самым считаются более универсальной моделью, поэтому они идеально впишутся в любой интерьер бара и могут стать центром внимания для гостей. Необходимо отметить несколько главных достоинств таких изделий: при должном уходе они могут эксплуатироваться очень долго, при этом также выделим их стойкость к различным царапинам, а также устойчивость к ударам и физическому воздействию. Таким образом, такие изделия являются очень надежным вариантом исполнения и превосходной инвестицией в малый бизнес.
Высокое барное подстолье успешно применяется не только в барах, но и в ресторанах, а также кафе и других заведениях общепита. Как правило, грамотным маркетинговым ходом является их размещение, где данные изделия будут прекрасной основой для столешниц, изготовленных из самых различных материалов. Они создадут атмосферу гостеприимства и отлично дополнят сопутствующий интерьер.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кургану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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