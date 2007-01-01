Барные подстолья в Ухте оптом

от 2 990 ₽

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Настоящее фото товара Подстолье барное металлическое 1255, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье барное металлическое 1255
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1249, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье барное чугунное 1249
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1273, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье барное чугунное 1273
Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1264, произведённого компанией ChiedoCover
10 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье барное из нержавеющей стали 1264
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье барное чугунное 1049
Настоящее фото товара Подстолье Мегаполис 76МБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Мегаполис 76МБ
Настоящее фото товара Подстолье Тоскана БК, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Тоскана БК
Настоящее фото товара Подстолье Тоскана БП1, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье Тоскана БП1
Настоящее фото товара Подстолье Тоскана БП2, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье Тоскана БП2
Настоящее фото товара Подстолье Бари К, барное , произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Бари К, барное
Настоящее фото товара Подстолье Опера, барное , произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье Опера, барное
Настоящее фото товара Барное подстолье Бари, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Барное подстолье Бари
Настоящее фото товара Барное подстолье Тулип, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Барное подстолье Тулип
Настоящее фото товара Подстолье Ярис, барное, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье Ярис, барное
Настоящее фото товара Подстолье Малевич №1, барное, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье Малевич №1, барное
Настоящее фото товара Подстолье Малевич №2, барное, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Малевич №2, барное
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Выбираем барные подстолья: основные рекомендации

Места общественного питания — одни из самых популярных заведений, здесь можно просто пообедать, поужинать и приятно провести вечер. Сегодня впечатляют своим разнообразием интерьеры кафе, а также ресторанов и баров. Мебель является отличным инструментом выражения индивидуальности и принадлежности к тому или иному стилю. Прекрасной основой для столов являются хорошие барные подстолья. Они будут надежной опорой в любом заведений общественного питания в Ухте. Какие модели самые лучшие и на каком материале изготовления следует остановиться? Разберем это подробнее.

Металлическое барное подстолье — универсальное решение

Выбор подстолье зависит от нескольких факторов, постараемся перечислить основные критерии именно правильного выбора. Главным в основе таких моделей является прочность и высокое качество. Металлические барные подстолья обладают большим сроком эксплуатации и великолепно подходят для заведений с хорошим потоком посетителей. Металл отличается от других изделий прежде всего оптимальным сочетанием цены и качества. По мнению многих специалистов, именно модели из этого материала признаны самыми долговечными. Даже не смотря на повышенную нагрузку они не изменят цвет, а также сохранят свои эксплуатационные качества и довольно легко смогут сменить дизайн посредством покраски. Помимо того, металлическим барным подстольям не страшна коррозия, таким образом, они не боятся различных изменений климатических температур.

Чугунные барные подстолья — прекрасно смотрятся в интерьерах бара

Чугунные барные подстолья имеют классический дизайн, тем самым считаются более универсальной моделью, поэтому они идеально впишутся в любой интерьер бара и могут стать центром внимания для гостей. Необходимо отметить несколько главных достоинств таких изделий: при должном уходе они могут эксплуатироваться очень долго, при этом также выделим их стойкость к различным царапинам, а также устойчивость к ударам и физическому воздействию. Таким образом, такие изделия являются очень надежным вариантом исполнения и превосходной инвестицией в малый бизнес.

Высокое барное подстолье успешно применяется не только в барах, но и в ресторанах, а также кафе и других заведениях общепита. Как правило, грамотным маркетинговым ходом является их размещение, где данные изделия будут прекрасной основой для столешниц, изготовленных из самых различных материалов. Они создадут атмосферу гостеприимства и отлично дополнят сопутствующий интерьер.

Где купить барные подстолья в Ухте?

Комплексное оснащение мебелью сегмента HoReCa является приоритетной деятельностью компании ChiedoCover. Мы отлично справляемся с изготовлением стильной, модной и современной мебелью, которая гарантированно станет украшением Вашего заведения. На сегодняшний день мы поставляем продукцию по всей России и в самые короткие сроки. Если Вы желаете заказать мебель по индивидуальному проекту, то это не проблема. Наши профессиональные сотрудники на производстве справятся с заказами любой сложности.

Купить барные подстолья в Ухте легко. На нашем сайте Вашему вниманию представлен удобный поиск, где можно перейти в нужную категорию и найти ту модель, которая будет отлично смотреться в Вашем помещении. Менеджеры из отдела продаж обладают всеми необходимыми знаниями и опытом, чтобы компетентно давать рекомендации. Заказывайте мебель у нас и Вы не пожалеете, мы предлагаем большую цветовую гамму из которой обязательно можно выбрать именно то, что Вас точно удовлетворит.

Почему барные подстолья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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