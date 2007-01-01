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          Товары по акции

          Барные регулируемые стулья в Мегионе оптом

          от 1 999 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мегиону и Ханты-Мансийскому АО — Югре

          Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          5 290 ₽7 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул барный ABBA, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный ABBA, черный
          Настоящее фото товара Стул барный Doors, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный Doors, коричневый
          Настоящее фото товара Стул барный Малави белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Малави белый
          Настоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Малави черный
          Настоящее фото товара Стул барный Диско черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Диско черный
          Настоящее фото товара Стул барный Valve, произведённого компанией ChiedoCover
          6 050 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Valve
          Настоящее фото товара Стул барный Over черный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Over черный
          Настоящее фото товара Стул барный Over винтажно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Over винтажно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул барный Cotton серый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Cotton серый
          Настоящее фото товара Стул барный Cody , произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Cody
          Настоящее фото товара Стул барный Egg бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Egg бежевый
          Настоящее фото товара Стул барный Car винтажно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Car винтажно-коричневый
          Настоящее фото товара Барный стул Paskal бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барный стул Paskal бежевый
          Настоящее фото товара Стул барный hi tec NEW, черный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          2 790 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный hi tec NEW, черный
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          Регулируемые барные стулья – индивидуальный комфорт

          Сегодня в любом кафе или ресторане есть барная стойка. Представить себе заведение без бара практически невозможно. Бар играет важную роль в зале – он определяет статус заведения, поэтому при проектировании необходимо продумать каждую деталь. Особенно следует обратить внимание на мебель.

          Многие владельцы ресторанов предпочитают закупать регулируемые барные стулья. В чем их преимущества?

          1. Каждый посетитель может удобно расположиться на стуле независимо от своего роста.
          2. Подстраивается под высоту столешницы.
          3. Многообразие дизайнов позволяет найти идеальное решение для интерьера зала.

          На сайте ChiedoCoverпредставлен большой ассортимент барных стульев с регулируемой высотой.

          Независимо от модели, размера и конфигурации барные стулья должны следовать следующим требованиям:

          • Высокое качество – прочные материалы и качественная работа мастеров является залогом долгих лет эксплуатации мебели. Более долговечными являются стулья на металлокаркасе.
          • Достойный внешний вид, который подчеркивает стиль интерьера. Дизайн мебели является одним из составляющих высокого уровня ресторана или кафе.
          • Комфорт – важно помнить, что гости приходят в заведение отдохнуть и расслабиться, поэтому нужно выбирать удобные барные стулья.
          • Легкий уход – чтобы на дольше сохранить первозданный облик, следует грамотно ухаживать за мебелью. Простой и быстрый уход сэкономит время работы обслуживающего персонала и поможет всегда поддерживать чистоту в зале.

          Где купить барные стулья с регулируемой высотой оптом в Мегионе?

          Компания ChiedoCover предлагает приобрести стулья для бара собственного производства по доступным ценам. В каталоге представлен большой выбор моделей:

          • Высокие и низкие модели
          • Классические и дизайнерские варианты
          • Металлические, кожаные, деревянные, пластмассовые и комбинированные модели.

          У нас вы найдете лучшее решение для барной стойки своего заведения!

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Более 10 лет опыта работы в сфере производства товаровHoReCa.
          • Наша мебель славится высоким качеством и долгим сроком службы.
          • Готовы сделать персональное предложению каждому клиенту, а при долгосрочном сотрудничестве предоставляем скидки до 20%.

          Мы предлагаем купить мебель для бара в городе Мегион и Ханты-Мансийском АО — Югре по ценам от производителя без наценок и переплат.

          Почему барные регулируемые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Мегион и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Мегиону ?

            Доставка товара по Мегиону осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мегиону ?

            Стоимость доставки по Мегиону рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Мегиону осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мегиону телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Мегионе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Мегиону с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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