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          Товары по акции

          Барные столы в Армавире оптом

          от 8 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Армавиру и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барный стол Леморей
          Настоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стол Четвинд
          Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стол Хайткросс
          Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стол Уэмбли
          Настоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стол Норали
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барная стойка Дезмонд Х черная
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барная стойка Дезмонд Х белая
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
          Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барная стойка Парсон, белая
          Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барная стойка Парсон, черная
          Настоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          10 180 ₽12 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект мебели Барный
          Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          49 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Loft Kedr Premium
          Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, 120х55х110, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барная стойка Парсон, черная, 120х55х110
          Настоящее фото товара Стол барный SIESTA, произведённого компанией ChiedoCover
          18 085 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол барный SIESTA
          Настоящее фото товара Стол барный PONT, произведённого компанией ChiedoCover
          21 205 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол барный PONT
          Настоящее фото товара Стол барный NANT, произведённого компанией ChiedoCover
          18 855 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол барный NANT
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          Хороший выбор барных столов в сфере HoReCa – гарантия успешного имиджа Вашего заведения

          Выдающийся эксперт в области межличностных коммуникаций Алан Пиз когда-то очень тонко подметил: «У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». В сфере гостинично-ресторанного бизнеса ситуация такая же. Когда посетитель открывает дверь в ресторан или кафе создается определенное впечатление, и чтобы создать правильную атмосферу необходимо учитывать множество деталей и создавать свой вариант интерьера заведения.

          Впервые барные столы стали использоваться в США, где они получили применение при оснащении заведений развлекательного типа. Любопытно, но барные столы выполняли функцию зонирования помещения. По прошествии времени барные столы усовершенствовались и модернизировались, они стали более практичны, удобны и комфортны. Постепенно они были уже частью интерьера, становились очень компактны и перестали занимать много места.

          Сфера применения барных столов

          Барные столы отлично подходят для крафтовых баров и кафе, где есть небольшая частная пивоварня и продается свежее крафтовое пиво. Такие столы удачно будут сочетаться с остальным интерьером, а именно с крафтовой кухней и крафтовыми столовыми приборами. Таким образом, барные столы подчеркнут стиль и вкус этого заведения. Они достаточно вместительны и рассчитаны на двух или компанию из четырех человек. Для крафтовых заведений более удачным являются барные столы, выполненные из массива дерева. Они более презентабельны, а также дороже выглядят и сыграют на руку в привлечении внимания как посетителей, так и гостей заведения. Кроме того, они более практичны и долговечны и не требовательны в уходе, в отличие от барных столов из ЛДСП панелей.

          Где можно купить барные столы в Армавире?

          Компания ChiedoCover занимается производством и продажей мебели в гостиничном и ресторанном бизнесе. Мы постоянно развиваемся, запускаем новые проекты и разрабатываем новые дизайны моделей. Наша продукция имеет ряд отличий: высокое качество, доступность, низкая стоимость. Мы предлагаем самое выгодное сочетание цена — качество. Наше предприятие сотрудничает с ведущими российскими компаниями.

          Купить барные столы в Краснодарском крае Вы можете на нашем сайте. Наша продукция — это европейский стиль и ультрасовременный дизайн. Наши товары великолепно впишутся в интерьер Вашего заведения. Если Вы приняли решение купить мебель или текстиль нашей компании, то закажите обратный звонок. Мы предлагаем оперативный сервис, поэтому в самое ближайшее время с Вами свяжутся наши опытные и профессиональные менеджеры.

          Почему барные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Армавир и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Армавиру ?

            Доставка товара по Армавиру осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Армавиру ?

            Стоимость доставки по Армавиру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Армавиру осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Армавиру телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Армавире при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Армавиру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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