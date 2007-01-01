Барные столы в Шахтёрске оптом

от 4 590 ₽

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Настоящее фото товара Стол барный Рим, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол барный Рим
Настоящее фото товара Барный стол Мохито черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Барный стол Мохито черный
Настоящее фото товара Барный стол Мохито белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Барный стол Мохито белый
Настоящее фото товара Барный стол Квадро черный регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный стол Квадро черный регулируемый
Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Столик барный БМА24
Настоящее фото товара Барный стол Хансевилл, произведённого компанией ChiedoCover
19 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный стол Хансевилл
Настоящее фото товара Стол Энилда, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Энилда
Настоящее фото товара Барный столик Пешка, произведённого компанией ChiedoCover
64 000 ₽
Оптовая цена
5
Барный столик Пешка
Настоящее фото товара Стол-стойка барная Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол-стойка барная Квадро
Настоящее фото товара Столик Нико, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
8 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Столик Нико, золотой
Настоящее фото товара Столик Уберто, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Столик Уберто, золотой
Настоящее фото товара Стол барный Кейт, разборный, 80/110, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол барный Кейт, разборный, 80/110
Настоящее фото товара Стол круглый Klaus, произведённого компанией ChiedoCover
65 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол круглый Klaus
Настоящее фото товара Стол круглый Lammertal, произведённого компанией ChiedoCover
34 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол круглый Lammertal
Настоящее фото товара Стойка Бремен 110, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стойка Бремен 110
Настоящее фото товара Стойка Бремен 220, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка Бремен 220
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Хороший выбор барных столов в сфере HoReCa – гарантия успешного имиджа Вашего заведения

Выдающийся эксперт в области межличностных коммуникаций Алан Пиз когда-то очень тонко подметил: «У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». В сфере гостинично-ресторанного бизнеса ситуация такая же. Когда посетитель открывает дверь в ресторан или кафе создается определенное впечатление, и чтобы создать правильную атмосферу необходимо учитывать множество деталей и создавать свой вариант интерьера заведения.

Впервые барные столы стали использоваться в США, где они получили применение при оснащении заведений развлекательного типа. Любопытно, но барные столы выполняли функцию зонирования помещения. По прошествии времени барные столы усовершенствовались и модернизировались, они стали более практичны, удобны и комфортны. Постепенно они были уже частью интерьера, становились очень компактны и перестали занимать много места.

Сфера применения барных столов

Барные столы отлично подходят для крафтовых баров и кафе, где есть небольшая частная пивоварня и продается свежее крафтовое пиво. Такие столы удачно будут сочетаться с остальным интерьером, а именно с крафтовой кухней и крафтовыми столовыми приборами. Таким образом, барные столы подчеркнут стиль и вкус этого заведения. Они достаточно вместительны и рассчитаны на двух или компанию из четырех человек. Для крафтовых заведений более удачным являются барные столы, выполненные из массива дерева. Они более презентабельны, а также дороже выглядят и сыграют на руку в привлечении внимания как посетителей, так и гостей заведения. Кроме того, они более практичны и долговечны и не требовательны в уходе, в отличие от барных столов из ЛДСП панелей.

Где можно купить барные столы в Шахтёрске?

Компания ChiedoCover занимается производством и продажей мебели в гостиничном и ресторанном бизнесе. Мы постоянно развиваемся, запускаем новые проекты и разрабатываем новые дизайны моделей. Наша продукция имеет ряд отличий: высокое качество, доступность, низкая стоимость. Мы предлагаем самое выгодное сочетание цена — качество. Наше предприятие сотрудничает с ведущими российскими компаниями.

Купить барные столы в Сахалинской области Вы можете на нашем сайте. Наша продукция — это европейский стиль и ультрасовременный дизайн. Наши товары великолепно впишутся в интерьер Вашего заведения. Если Вы приняли решение купить мебель или текстиль нашей компании, то закажите обратный звонок. Мы предлагаем оперативный сервис, поэтому в самое ближайшее время с Вами свяжутся наши опытные и профессиональные менеджеры.

Почему барные столы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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