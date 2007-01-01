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Выдающийся эксперт в области межличностных коммуникаций Алан Пиз когда-то очень тонко подметил: «У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». В сфере гостинично-ресторанного бизнеса ситуация такая же. Когда посетитель открывает дверь в ресторан или кафе создается определенное впечатление, и чтобы создать правильную атмосферу необходимо учитывать множество деталей и создавать свой вариант интерьера заведения.
Впервые барные столы стали использоваться в США, где они получили применение при оснащении заведений развлекательного типа. Любопытно, но барные столы выполняли функцию зонирования помещения. По прошествии времени барные столы усовершенствовались и модернизировались, они стали более практичны, удобны и комфортны. Постепенно они были уже частью интерьера, становились очень компактны и перестали занимать много места.
Барные столы отлично подходят для крафтовых баров и кафе, где есть небольшая частная пивоварня и продается свежее крафтовое пиво. Такие столы удачно будут сочетаться с остальным интерьером, а именно с крафтовой кухней и крафтовыми столовыми приборами. Таким образом, барные столы подчеркнут стиль и вкус этого заведения. Они достаточно вместительны и рассчитаны на двух или компанию из четырех человек. Для крафтовых заведений более удачным являются барные столы, выполненные из массива дерева. Они более презентабельны, а также дороже выглядят и сыграют на руку в привлечении внимания как посетителей, так и гостей заведения. Кроме того, они более практичны и долговечны и не требовательны в уходе, в отличие от барных столов из ЛДСП панелей.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Верхней Пышме осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Верхней Пышме рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Верхней Пышме осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Верхней Пышме с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня