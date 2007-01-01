В любом ресторане, кафе или баре Канска должны присутствовать барные стойки. При грамотном и правильном оснащении этот элемент интерьера может приносить хорошую прибыль и быть одним из центров внимания в ресторанном бизнесе.
Барные стойки являются достаточно компактными, они прекрасно подстраиваются и гармонично вписываются в любые помещения зала. Перед тем как заказывать барные стойки, необходимо взять размеры. Барные стойки бывают двух видов: одноуровневые и двухуровневые. Первые хорошо впишутся в небольшие кафе, буфеты, где не предусматриваются дополнительные уровни под хранение посуды, инвентаря и других бытовых кухонных приборов. Двухуровневые отлично подходят для бара ресторана, такие модели характеризуются тем, что первый уровень — это рабочая поверхность бармена, там располагаются напитки, фужеры, стаканы, бокалы и другое оборудование для бара. Второй уровень — это место для подачи готовых напитков и легких закусок.
Барные стойки рекомендуется выбирать под стиль Вашего заведения, важнейшим составляющим хорошего выбора является эргономика, необходимо придерживаться общепринятых стандартов и учитывать среднестатистический рост людей, чтобы за барной стойкой было комфортно и удобно не только сидеть но и стоять. Кроме того, при повседневном использовании данный элемент интерьера должен изготавливаться из прочных материалов и отличаться долговечностью. Обязательно нужно продумать будет ли витрина, стеллажи, полочки или другая встраиваемая техника.
Таким образом, барные стойки помимо своих функциональных свойств привлекают внимание посетителей и гостей заведения, а также при правильном оснащении и освещении может стать хорошим маркетинговым каналом для получения прибыли.
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Доставка товара по Канску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Канску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Канску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Канску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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