Барные стойки в Ленинске-Кузнецком оптом

от 299 ₽

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Настоящее фото товара Барная стойка 360 Pueblo белая, произведённого компанией ChiedoCover
150 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Барная стойка 360 Pueblo белая
Настоящее фото товара Барная стойка 370 Pueblo черная, произведённого компанией ChiedoCover
101 490 ₽
Оптовая цена
5
Барная стойка 370 Pueblo черная
Настоящее фото товара Барная стойка 869 Parota Bar, произведённого компанией ChiedoCover
177 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Барная стойка 869 Parota Bar
Настоящее фото товара Барная стойка 967 Antique Multicolor, произведённого компанией ChiedoCover
103 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Барная стойка 967 Antique Multicolor
Настоящее фото товара Барная стойка Bolton, произведённого компанией ChiedoCover
115 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Барная стойка Bolton
Настоящее фото товара Барная стойка Grimaldi, произведённого компанией ChiedoCover
118 850 ₽
Оптовая цена
4.2
Барная стойка Grimaldi
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Барные стойки — неотъемлемый элемент интерьера любого заведения

В любом ресторане, кафе или баре Ленинска-Кузнецкого должны присутствовать барные стойки. При грамотном и правильном оснащении этот элемент интерьера может приносить хорошую прибыль и быть одним из центров внимания в ресторанном бизнесе.

Барные стойки являются достаточно компактными, они прекрасно подстраиваются и гармонично вписываются в любые помещения зала. Перед тем как заказывать барные стойки, необходимо взять размеры. Барные стойки бывают двух видов: одноуровневые и двухуровневые. Первые хорошо впишутся в небольшие кафе, буфеты, где не предусматриваются дополнительные уровни под хранение посуды, инвентаря и других бытовых кухонных приборов. Двухуровневые отлично подходят для бара ресторана, такие модели характеризуются тем, что первый уровень — это рабочая поверхность бармена, там располагаются напитки, фужеры, стаканы, бокалы и другое оборудование для бара. Второй уровень — это место для подачи готовых напитков и легких закусок.

Особенности выбора барных стоек

Барные стойки рекомендуется выбирать под стиль Вашего заведения, важнейшим составляющим хорошего выбора является эргономика, необходимо придерживаться общепринятых стандартов и учитывать среднестатистический рост людей, чтобы за барной стойкой было комфортно и удобно не только сидеть но и стоять. Кроме того, при повседневном использовании данный элемент интерьера должен изготавливаться из прочных материалов и отличаться долговечностью. Обязательно нужно продумать будет ли витрина, стеллажи, полочки или другая встраиваемая техника.

Таким образом, барные стойки помимо своих функциональных свойств привлекают внимание посетителей и гостей заведения, а также при правильном оснащении и освещении может стать хорошим маркетинговым каналом для получения прибыли.

Где купить барные стойки в Ленинска-Кузнецкого и в Кемеровской области?

Компания ChiedoCover была основана в 2007 году. Наше производство быстро и технологично развивалось, на сегодняшний день наша компания является одним из лидеров по продаже столов и стульев, а также другой банкетной мебели и текстиля. Наша продукция отличается высоким качеством и европейским дизайном. Приоритетные цели нашего предприятия: персональное обслуживание, разработка наиболее подходящих условий для Вашего бизнеса.

Купить барные стойки в кафе или ресторан в Ленинске-Кузнецком можно на сайте нашей компании. Мы регулярно обновляем классические линейки продукции и предлагаем технологические новинки. Если Вы готовы произвести выбор товара, то Вам нужно связаться с нашим отделом продаж, где оперативно мы произведем расчет, проконсультируем о доставке продукции или рассмотрим Ваш индивидуальный дизайн-проект.

Почему барные стойки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ленинск-Кузнецкий и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ленинску-Кузнецкому ?

    Доставка товара по Ленинску-Кузнецкому осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ленинску-Кузнецкому ?

    Стоимость доставки по Ленинску-Кузнецкому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ленинску-Кузнецкому осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ленинску-Кузнецкому телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ленинске-Кузнецком при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ленинску-Кузнецкому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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