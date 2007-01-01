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            Товары по акции

            Барные стулья EAMES в Белгороде оптом

            от 4 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Белгороду и Белгородской области

            Настоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover-15%
            5 990 ₽6 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул EAMES барный черный
            Настоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
            4 990 ₽5 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул EAMES барный белый
            Настоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
            6 190 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Eames барный DSW оранжевый
            Настоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
            6 190 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Eames барный DSW ярко-голубой
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            Барные стулья Eames: великолепная эстетика и высокое качество

            Кафе, а также рестораны и другие места общественного питания в Белгороде пользуются большим спросом. Мебельное оснащение искусно преображает абсолютно любой интерьер помещения. Общее впечатление о заведение зависит от деталей, тщательно продуманный стиль и отделка помещений гарантированно привлечет внимание посетителей и гостей заведения. Хорошим решением станет барный стул Eames, данная модель характеризуется уникальным, оригинальным дизайном, а также прекрасным стилем и удобством в эксплуатации. В настоящее время любое заведение имеет барную стойку, это необходимая часть каждого места общественного питания. Рассмотрим их более подробно.

            Барные стулья Eames для кафе

            Барные стулья Eames – универсальная модель, которая прекрасно сочетается и подходит практически для любого интерьера. Барная стойка может стать одним из центров внимания заведения, поэтому важно провести правильную меблировку. Барные стулья Eames для кафе — это именно то, что нужно. Одним из их преимуществ данных моделей является идеальная совокупность трех составляющих: полипропиленовое сиденье, а также металлический корпус и буковые ножки, которые производятся из натуральных материалов. Это превосходное сочетание гарантирует максимальное удобство.

            За счет полипропиленового сиденья создается повышенный комфорт, даже длительное нахождение на стуле не принесет никакого дискомфорта. Данные модели спроектированы таким образом, что полностью соответствуют параметрам человеческого тела. Такой индивидуальный подход — одно из преимуществ барных стульев Eames. Металлический каркас выполняется из высококачественной стали. Это обеспечивает максимальную прочность и надежность. Такие модели достойно справляются с высокими нагрузками. Принимая во внимание специфику кафе, где зачастую бывает полная посадка, данные модели идеально подходят на повседневное пользование. В тоже время металлический корпус не изнашивается со временем, так что даже длительная эксплуатация никак отрицательно не скажется на сроке эксплуатации этих стульев. Буковые ножки очень устойчивы и износостойки. Такое сочетание станет гарантией качества, надежности и долговечности.

            Следует отметить, высокую эстетику барных стульев Eames, европейский, современный дизайн позволяет удачно и гармонично смотреться им абсолютно в любом стиле: классический, а также лофт и многие другие популярные направления.

            Барные стулья Eames для кухни

            Мебель для кухни должна соответствовать определенным параметрам: хорошее качество, надежность, простой и легкий уход, а также универсальность и большая эксплуатация. Лофт и классический стиль, в стиле модерн или авангард, данные стулья будут гармоничны в абсолютно любом помещении. Уже на протяжении многих лет барные стулья Eames для кухни очень востребованны и популярны на российском рынке и в мире. Они гарантированно станут любыми всеми домашними и станут центром внимания Ваших гостей. За счет своих высоких эстетических показателей данная мебель подчеркнет изысканный вкус и высокий статус, исключительный дизайн удачно дополнит Вашу кухню.

            Перечислим основные преимущества данных моделей:

            • отличное качество (эти стулья невероятно устойчивы и надежны)
            • простой и легкий уход (такие модели не накапливают пыль и грязь, достаточно просто приводятся в порядок посредством простой салфеткой из микрофибры. Буквально за несколько минут эти модели приводятся в полный порядок)
            • многофункциональность и универсальность (за счет эксклюзивности такие модели прекрасно и органично смотрятся на любой кухне)
            • доступность и относительно не высокая стоимость
            • небольшой вес (такие стулья смогут переставить с места на место даже дети)
            • компактность (барные стулья Eames не займут много места, они хорошо смотрятся и вписываются как в квартиры студии, так и в другие планировки квартир)
            • безопасность (качественный пластик не источает неприятных запахов, в сочетании с натуральными материалами данные модели подходят для повседневной эксплуатации)

            Это идеальный вариант для меблировки кухни, благодаря уникальной конструкции достигается комфортабельность, а также уют и удобство. В тоже время, некоторые модели характеризуются поворотной конструкцией, так что при их выборе следует уделить внимание на крепление и детали поворотного механизма. Барные стулья Eames отличаются высокой прочностью, поэтому можно быть уверенным в том, чтобы человек будет себя чувствовать максимально комфортно и хорошо. В каталоге продукции представлены различные цвета данных стульев — широкий ассортимент расширяет возможности. На сегодняшний день более практичные цвета являются хитом продаж.

            Подытожим, барные стулья Eames – превосходный вариант для кухни, кафе и других мест общественного питания. Они очень удобны для посадки, достойно справляются с различными воздействиями и на протяжении длительного времени сохраняют свой презентабельный внешний вид.

            Где купить барные стулья Eames в Белгороде?

            Компания ChiedoCover основана в 2007 году, огромный опыт работы является гарантией высокого качества и большого срока службы нашей продукции. Производство столов, стульев, мягкой мебели, а также текстиля и мебели лофт — основная деятельность компании. В 2019 году было открыто собственное производство мягкой мебели. Каталог продукции — одно из преимуществ, на сегодняшний день ChiedoCover производит мебельное оснащение банкетных залов, сегмента HoReCa, а также домов и офисов. Профессиональные сотрудники и опытные специалисты работают на созданием мебели, которая гарантированно упростит Вашу жизнь и преобразит абсолютно любой интерьер помещения.

            Купить барные стулья Eames в Белгороде очень просто. Для этого следует зайти на наш официальный сайт, выбрать понравившееся модели, связаться с нашими менеджерами или оставить заявку на обратный звонок. Если Вы самостоятельно не можете сделать выбор мебели, то опытные специалисты помогут найти идеальный вариант. Доставка мебели осуществляется по всей России и странам СНГ, в самые кротчайшие сроки наша продукция будет украшать Ваш интерьер и радовать Вас отличным качеством и удобством.

            Почему барные стулья eames покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Белгород и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Белгороду ?

              Доставка товара по Белгороду осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Белгороду ?

              Стоимость доставки по Белгороду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Белгороду осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Белгороду телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Белгороде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Белгороду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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