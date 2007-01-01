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          Товары по акции

          Барные стулья на одной ноге в Бугульме оптом

          от 1 999 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бугульме и Татарстану

          Настоящее фото товара Барный стул Даллас белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барный стул Даллас белый
          Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Хай-Тек белый
          Настоящее фото товара Стул барный Бомба серебристый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 990 ₽3 399 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Бомба серебристый
          Настоящее фото товара Стул барный Бомба красный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 990 ₽3 399 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Бомба красный
          Настоящее фото товара Стул барный Бомба черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 990 ₽3 399 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Бомба черный
          Настоящее фото товара Стул барный Комфорт белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Комфорт белый, экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Комфорт черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Комфорт черный, экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Алмаз белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Алмаз белый, экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Алмаз черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Алмаз черный, экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Кадиллак бежевый, экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Кадиллак белый, экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Кадиллак коричневый, экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак светло-коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Кадиллак светло-коричневый, экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Кадиллак черный, экокожа
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          Барные стулья на одной ноге: удобство и эстетическая привлекательность

          Сегодня актуальны несколько стилистических направлений в ресторанном и гостиничном бизнесе. Места общественного питания, где можно выпить бокал пива, коктейля или других напитков, а также хорошо провести время в компании друзей очень популярны. Одними из таких заведений являются бары. В этом материале разберем мебельное оснащение этих заведений, поговорим о том, как выбрать хорошие барные стулья на одной ноге в Бугульме.

          Какие барные стулья на одной ноге наиболее удобны?

          Эти модели отличаются своей спецификой, как правило, они высокие и обладают не очень большой площадью для сидения. Такие исходные данные на первый взгляд могут вызывать вопросы: насколько удобна подобная мебель? Вопреки таким ощущениям существуют очень комфортные изделия. Удобство чаще всего определяется и сопутствующей мебелью, так, в данном случае — это будет барная стойка.

          Практически любой современный барный стул на одной ноге оснащен регулировочным механизмом, благодаря которому очень легко и просто подбирается нужная высота: посетители могут даже самостоятельно мягко и плавно поднять или опустить стул, в соответствии своему росту и удобству.

          Выбираем мягкое сиденье для барных стульев на одной ноге

          Важным качеством, которым должны обладать такие изделия — это мягкость сидения. Мягкие барные стулья на одной ножке — это самый лучший вариант для подобных заведений. Если правильно подобрать материал обивки, то на них будет приятно разместиться, а отличные показатели эстетической привлекательности являются их хорошим достоинством. Каркас выполнен из прочной и высококачественной стали, это обеспечивает длительный срок службы. Так что такие модели — это хорошее вложение в мебельное оснащение бара. Материалом обивки сиденья лучше всего выбирать экокожу, изделия подарят приятные тактильные ощущения. В тоже время, хорошим преимуществом будет предельная экологичность, это безопасный материал, который можно смело использовать в любых местах общественного питания.

          У некоторых рестораторов и отельеров до сих пор ходят споры, какие модели наиболее оптимальны для подобных заведений: со спинкой или без нее. С одной стороны на изделия со спинкой можно откинуться назад и облокотиться. Однако, здесь не так все просто. Модели со спинкой занимают слишком много полезной площади помещения, поэтому компактные барные стулья на одной ноге — идеальный вариант для бара и подобных заведений. Таким образом, наличие мягкой обивки для сидения из кожи или кожзама, а также подставки под ноги и универсального дизайна считается хорошим критерием набора качеств для выбора таких стульев.

          Где купить барные стулья на одной ноге в Бугульме?

          Компания ChiedoCover основана в 2007 году, за это время мы смогли вырасти и стать одними из ведущих предприятий-производителей банкетной мебели на российском рынке HoReCa. Нас отличает не только широкий ассортимент продукции, хотя это, безусловно, хорошее достоинство, но также европейский стиль в сочетании с долговечностью. Гарантом большого срока использования выступает качество сборки нашей продукции, где отдел технического контроля тщательно отслеживает брак. Таким образом, наши товары отличает высокое качество исполнения.

          Для того, чтобы купить барные стулья на одной ноге в Бугульме не требуется никаких дополнительных усилий. Достаточно Вам зайти на наш официальный сайт, сделать выбор в каталоге и наши менеджеры свяжутся с Вами для обсуждения наличии, сроках изготовления и оплаты товара.

          Почему барные стулья на одной ноге покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бугульму и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бугульме ?

            Доставка товара по Бугульме осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бугульме ?

            Стоимость доставки по Бугульме рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бугульме осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бугульме телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бугульме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бугульме с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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