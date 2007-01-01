Сегодня актуальны несколько стилистических направлений в ресторанном и гостиничном бизнесе. Места общественного питания, где можно выпить бокал пива, коктейля или других напитков, а также хорошо провести время в компании друзей очень популярны. Одними из таких заведений являются бары. В этом материале разберем мебельное оснащение этих заведений, поговорим о том, как выбрать хорошие барные стулья на одной ноге в Уфе.
Эти модели отличаются своей спецификой, как правило, они высокие и обладают не очень большой площадью для сидения. Такие исходные данные на первый взгляд могут вызывать вопросы: насколько удобна подобная мебель? Вопреки таким ощущениям существуют очень комфортные изделия. Удобство чаще всего определяется и сопутствующей мебелью, так, в данном случае — это будет барная стойка.
Практически любой современный барный стул на одной ноге оснащен регулировочным механизмом, благодаря которому очень легко и просто подбирается нужная высота: посетители могут даже самостоятельно мягко и плавно поднять или опустить стул, в соответствии своему росту и удобству.
Важным качеством, которым должны обладать такие изделия — это мягкость сидения. Мягкие барные стулья на одной ножке — это самый лучший вариант для подобных заведений. Если правильно подобрать материал обивки, то на них будет приятно разместиться, а отличные показатели эстетической привлекательности являются их хорошим достоинством. Каркас выполнен из прочной и высококачественной стали, это обеспечивает длительный срок службы. Так что такие модели — это хорошее вложение в мебельное оснащение бара. Материалом обивки сиденья лучше всего выбирать экокожу, изделия подарят приятные тактильные ощущения. В тоже время, хорошим преимуществом будет предельная экологичность, это безопасный материал, который можно смело использовать в любых местах общественного питания.
У некоторых рестораторов и отельеров до сих пор ходят споры, какие модели наиболее оптимальны для подобных заведений: со спинкой или без нее. С одной стороны на изделия со спинкой можно откинуться назад и облокотиться. Однако, здесь не так все просто. Модели со спинкой занимают слишком много полезной площади помещения, поэтому компактные барные стулья на одной ноге — идеальный вариант для бара и подобных заведений. Таким образом, наличие мягкой обивки для сидения из кожи или кожзама, а также подставки под ноги и универсального дизайна считается хорошим критерием набора качеств для выбора таких стульев.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Уфе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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