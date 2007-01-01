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          Товары по акции

          Барные стулья в Минеральных Водах оптом

          от 1 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Минеральным Водам и Ставропольскому краю

          Настоящее фото товара Стул барный Тренто, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Тренто
          Настоящее фото товара Стул барный Montreal, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Montreal
          Настоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Элис полубарный мятный
          Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Элис полубарный темно-синий
          Настоящее фото товара Стул барный деревянный BS09, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный деревянный BS09
          Настоящее фото товара Стул Мадрид барный HPL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Мадрид барный HPL
          Настоящее фото товара Стул Мадрид барный коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Мадрид барный коричневый
          Настоящее фото товара Полубарный стул Линц, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полубарный стул Линц
          Настоящее фото товара Полубарный стул Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полубарный стул Версаль
          Настоящее фото товара Барный стул Базель, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барный стул Базель
          Настоящее фото товара Барный стул Монреал, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стул Монреал
          Настоящее фото товара Барный стул Монако, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул Монако
          Настоящее фото товара Барный стул Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стул Медальон
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          6 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          6 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          6 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки
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          Барные стулья – определение стиля ресторана

          Трудно представить себе кафе или ресторан без барной стойки. Бар стал неотъемлемой частью практически любого заведения. Содержимое бара определяет статус ресторана, а мебель подчеркивает имидж. Барные стулья – это одно из ключевых элементов, составляющих стиль и дизайн зала.

          Стулья для бара отличаются от обычных по ряду особенностей:

          • Высота ножек;
          • Конфигурация модели;
          • Размер сидения;
          • Отсутствие или наличие небольшой спинки.

          Также популярны складные барные стулья – такой вариант подходит для тех, кто часто хранит мебель на складе или перевозит с одного места на другое.

          Некоторые модели обладают поворотной конструкцией. При выборе таких стульев необходимо особое внимание уделить креплению и деталям поворотного механизма, чтобы он не подвел, когда на нем будет сидеть посетитель. Также на рынке представлен большой ассортимент барных стульев с регулируемой высотой.

          Независимо от модели, размера и конфигурации барные стулья должны следовать следующим требованиям:

          • Высокое качество – показателем высокого качества мебели является прочный каркас, износостойкая обивка, долговечные материалы.Барные стулья могут быть деревянными, на металлокаркасе, из пластмассы HPL, из ротанга, либо комбинированные.
          • Дизайн, подчеркивающий стиль интерьера. Мебель достойного внешнего вида является показателем высокого уровня заведения.
          • Стул должен быть удобным при посадке – чтобы гости могли чувствовать себя комфортно. Некоторые модели повторяют изгибы тела, благодаря чему сидеть на таком стуле еще удобнее.
          • Легкий и быстрый уход – благодаря простому уходу, изделия на дольше сохраняют свой первозданный вид, а время на работу обслуживающего персонала сокращается.

          Где купить барные стулья оптом в Минеральных Водах?

          Компания-производитель ChiedoCover предлагает приобрести стулья для бара по низким ценам. В наличии на сайте представлен большой выбор моделей, отличных друг от друга по цвету, размерам, формам. Благодаря такому разнообразию вы найдете лучшее решение для барной стойки.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы в индустрии ресторанного и гостиничного бизнеса.
          • Высокое качество товаров, подтвержденных документально.
          • Мы стараемся найти подход к каждому клиенту, сделав персональное предложение.
          • Для постоянных покупателей предусмотрены скидки до 20%.
          • Мы предлагаем купить мебель для бара в городе Минеральные Воды и Ставропольском крае по ценам от производителя.

          Почему барные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Минеральные Воды и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Минеральным Водам ?

            Доставка товара по Минеральным Водам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Минеральным Водам ?

            Стоимость доставки по Минеральным Водам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Минеральным Водам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Минеральным Водам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Минеральных Водах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Минеральным Водам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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