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Для того, чтобы выбрать качественный батут в Новочебоксарске необходимо следовать основным правилам, важно учитывать технические характеристики, материал изготовления, безопасность и долговечность. Эти изделия обладают большой пользой для человеческого организма. Так, например, прыжки на батуте положительно влияют на сердце, легкие, развивают и улучшают координацию, а также гибкость и эластичность. В тоже время при таких занятиях происходит укрепление позвоночника: всего 10 минут подобных упражнений могут с легкостью заменить получасовой бег, при этом в данном случае не такой нагрузки на суставы. Рассмотрим более подробно технические характеристики, а также виды батутов и их преимущества.
Одним из самых распространенных видов являются батуты с металлическим каркасом. Они изготавливаются из гальванизированной стали — этот материал характеризуется высокой прочностью и максимальной надежностью. Современные каркасные батуты производятся с использованием новейшей системы креплений деталей рамы — это дополнительный фактор повышенного уровня безопасности — абсолютно все модели в каталоге продукции соответствуют необходимым техническим условиям, которые предъявляются к подобным изделиям. Так что можно быть уверенными в том, что занятия на нем принесет только положительные эмоции. Как правило, производители каркасных батутов указывают, что максимально допустимая нагрузку составляет до 160 килограмм. Перечислим основные рекомендации:
Данные изделия набирают популярность и активно используются детьми, они оздоравливают организм, в частности, это отличная профилактика сколиоза, улучшение кровоснабжения, а также укрепление дыхательной системы и растяжки. Каркасные детские батуты чаще всего используются для детей от 4 лет. Такие модели более просторные, что положительно сказывается на высоте прыжков, они более устойчивы и безопасны, поэтому их можно применять для детей. Хорошим преимуществом этих изделий является высокое качество используемых материалов. Они очень износостойки, могут легко справляться с повседневной и регулярной нагрузкой, при этом не рвутся и станут настоящим центром внимания для детей. Батут считается отличным аналогом силовых тренировок, подобные упражнения укрепят мышцы детей и будут положительно влиять на весь детский организм.
Еще одним видом данных изделий являются надувные батуты — идеальное решение для маленьких детей. Эти модели проходят полную сертификацию и соответствуют всем современным требованиям безопасности. Как правило, они считаются хитом продаж для малышей до 4-х лет. Внешне изделия напоминают тоннель, замок, а также лестницу или горки. На них можно прыгать, а также ползать и сказываться с горки. Таким образом, это многофункциональные изделия даже больше напоминающие большую игрушку или развлекательный аттракцион. На сегодняшний день надувные батуты набирают популярность и широко распространены, приемлемая стоимость способствует доступности для каждой семьи.
Итак, батуты — уникальные и многофункциональные изделия, они прекрасно тренируют вестибулярный аппарат, укрепляют позвоночник и положительно сказываются на всем человеческом организме. Широкий ассортимент способствует тому, что можно выбрать наилучший вариант для Вашего дома.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новочебоксарску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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