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          Для улицы
          Товары по акции

          Батуты в Всеволожске оптом

          от 2 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Всеволожску и Ленинградской области

          Настоящее фото товара Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 183D, произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 183D
          Настоящее фото товара Батут каркасный с внешней сеткой Unix Line 244D, произведённого компанией ChiedoCover
          21 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Батут каркасный с внешней сеткой Unix Line 244D
          Настоящее фото товара Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см, произведённого компанией ChiedoCover
          42 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см
          Настоящее фото товара Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 366 см, произведённого компанией ChiedoCover
          38 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 366 см
          Настоящее фото товара Батут надувной - игровой центр Крепость, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Батут надувной - игровой центр Крепость
          Настоящее фото товара Батут надувной Avventure in Africa PS-501 для детей от 3 до 10 лет, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Батут надувной Avventure in Africa PS-501 для детей от 3 до 10 лет
          Настоящее фото товара Батут надувной La mia foresta PS-503 для детей от 3 до 10 лет, произведённого компанией ChiedoCover
          29 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Батут надувной La mia foresta PS-503 для детей от 3 до 10 лет
          Настоящее фото товара Батут надувной - игровой центр Замок, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Батут надувной - игровой центр Замок
          Настоящее фото товара Батут надувной BestWay 52262 180 х 86 см, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Батут надувной BestWay 52262 180 х 86 см
          Настоящее фото товара Батут надувной - игровой центр MY FIRST GYM, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Батут надувной - игровой центр MY FIRST GYM
          Настоящее фото товара Батут надувной BestWay, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Батут надувной BestWay
          Настоящее фото товара Батут надувной - игровой центр Боксерский ринг, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Батут надувной - игровой центр Боксерский ринг
          Настоящее фото товара Батут надувной BestWay 52056, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Батут надувной BestWay 52056
          Настоящее фото товара Батут надувной BestWay детский, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Батут надувной BestWay детский
          Настоящее фото товара Батут надувной - игровой центр, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Батут надувной - игровой центр
          Настоящее фото товара Батут надувной Jump-O-Lene, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Батут надувной Jump-O-Lene
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          Как правильно выбрать батуты?

          Для того, чтобы выбрать качественный батут в Всеволожске необходимо следовать основным правилам, важно учитывать технические характеристики, материал изготовления, безопасность и долговечность. Эти изделия обладают большой пользой для человеческого организма. Так, например, прыжки на батуте положительно влияют на сердце, легкие, развивают и улучшают координацию, а также гибкость и эластичность. В тоже время при таких занятиях происходит укрепление позвоночника: всего 10 минут подобных упражнений могут с легкостью заменить получасовой бег, при этом в данном случае не такой нагрузки на суставы. Рассмотрим более подробно технические характеристики, а также виды батутов и их преимущества.

          Каркасный батут: устойчивость и надежность

          Одним из самых распространенных видов являются батуты с металлическим каркасом. Они изготавливаются из гальванизированной стали — этот материал характеризуется высокой прочностью и максимальной надежностью. Современные каркасные батуты производятся с использованием новейшей системы креплений деталей рамы — это дополнительный фактор повышенного уровня безопасности — абсолютно все модели в каталоге продукции соответствуют необходимым техническим условиям, которые предъявляются к подобным изделиям. Так что можно быть уверенными в том, что занятия на нем принесет только положительные эмоции. Как правило, производители каркасных батутов указывают, что максимально допустимая нагрузку составляет до 160 килограмм. Перечислим основные рекомендации:

          • следует делать выбор в пользу батутов с двойной оцинковкой рамы — антикоррозионное покрытие абсолютно точно продлит эксплуатационный срок изделиям
          • толщина стальных труб при этом должна быть не менее 1,3 мм.
          • важным критерием является устойчивость подобных изделий — можно быть уверенным — каркасные батуты не опрокинуться при использовании
          • одним из главных параметров является толщина материала матов и толщина наполнителя (пенополиэтилена), на которые приземляются прыгуны
          • не следует на протяжении длительного времени оставлять на солнце такие модели (ультрафиолетовые лучи могут негативно сказаться на качестве и цвете изделия)
          • сетки батуты производятся из качественного и прочного нейлона — этот материал считается гипоаллергенным, не вызывает никаких аллергических реакций. С подобной сеткой можно избежать механических ожогов, для того, чтобы придать устойчивости к ультрафиолетовым лучам сетку для батутов обрабатывают специальными растворами.

          Детский батут: повышенная безопасность и высокое качество

          Данные изделия набирают популярность и активно используются детьми, они оздоравливают организм, в частности, это отличная профилактика сколиоза, улучшение кровоснабжения, а также укрепление дыхательной системы и растяжки. Каркасные детские батуты чаще всего используются для детей от 4 лет. Такие модели более просторные, что положительно сказывается на высоте прыжков, они более устойчивы и безопасны, поэтому их можно применять для детей. Хорошим преимуществом этих изделий является высокое качество используемых материалов. Они очень износостойки, могут легко справляться с повседневной и регулярной нагрузкой, при этом не рвутся и станут настоящим центром внимания для детей. Батут считается отличным аналогом силовых тренировок, подобные упражнения укрепят мышцы детей и будут положительно влиять на весь детский организм.

          Надувной батут — отличное решение для маленьких детей

          Еще одним видом данных изделий являются надувные батуты — идеальное решение для маленьких детей. Эти модели проходят полную сертификацию и соответствуют всем современным требованиям безопасности. Как правило, они считаются хитом продаж для малышей до 4-х лет. Внешне изделия напоминают тоннель, замок, а также лестницу или горки. На них можно прыгать, а также ползать и сказываться с горки. Таким образом, это многофункциональные изделия даже больше напоминающие большую игрушку или развлекательный аттракцион. На сегодняшний день надувные батуты набирают популярность и широко распространены, приемлемая стоимость способствует доступности для каждой семьи.

          Итак, батуты — уникальные и многофункциональные изделия, они прекрасно тренируют вестибулярный аппарат, укрепляют позвоночник и положительно сказываются на всем человеческом организме. Широкий ассортимент способствует тому, что можно выбрать наилучший вариант для Вашего дома.

          Где купить батуты в Всеволожске?

          ChiedoCover осуществляет производство высококачественных стульев, а также столов и элитного текстиля. Преимуществами нашей компании являются: современный, европейский внешний вид мебели, надежность изделий, а также комфортабельность и долговечность. Все материалы для производства являются экологически чистыми, поэтому наша мебель соответствует всем требованиям безопасности. Хитами продаж являются мягкая мебель, а также деревянные стулья и стулья на металлокаркасе. ChiedoCover осуществляет полную комплексную меблировку банкетных залов, кафе, а также ресторанов и других помещений. Производство компании находится в Кировской области, при этом доставка нашей мебели осуществляется в любую точку России. Компания произвела модернизацию оборудования, закупила инновационные, дорогостоящие станки — это позволяет производить качественную мебель и минимизировать брак продукции.

          Купить батуты в Всеволожске и Ленинградской области очень просто и удобно, для этого вам нужно посетить наш официальный сайт. Благодаря быстрому поиску облегчается выбор нашей продукции. Функция «обратный звонок» позволяет экономить время, отправьте запрос и Вам перезвонят наши менеджеры в самые кротчайшие сроки. Большой каталог продукции — одно из преимуществ нашей компании. Мебель от ChiedoCover – лучшая инвестиция в интерьер любого помещения.

          Почему батуты покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Всеволожск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Всеволожску ?

            Доставка товара по Всеволожску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Всеволожску ?

            Стоимость доставки по Всеволожску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Всеволожску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Всеволожску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Всеволожске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Всеволожску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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