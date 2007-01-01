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          Товары по акции

          Белые Кьявари в Видном оптом

          от 2 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Видному и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Белый, металлический
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Антик, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
          3 440 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кьявари Антик, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 860 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 860 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Камелия белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Камелия белый
          Смотреть все

          Белые Кьявари — основа успешной свадебной церемонии

          Организация и проведение свадебных и банкетных мероприятий ответственное дело, необходимо учитывать множество факторов, чтобы этот день запомнился на всю жизнь и оставил только положительные эмоции. Одной из составляющих для формирования обстановки праздника является мебельное оснащение. Прежде всего мебель располагает к комфортному, а также приятному отдыху и великолепно смотрится на любых свадебных фотографиях. Хорошим решением на подобные мероприятия в Видном станут белые Кьявари. Рассмотрим их более подробно.

          Стул Кьявари белый как основа хорошей свадьбы

          Классическим вариантом для проведения свадебных церемоний являются нежные и постельные тона, в частности, белый. Этот цвет символизирует мир, свежесть, счастье, а также чистоту и невинность. Исходя из этого, такие модели создадут необходимую атмосферу и органично впишутся в интерьер любого подобного заведения. Если Вы планируете свадьбу в классическом стиле, с белым платьем, то данные изделия именно то, что нужно. Белые стулья Кьявари обладают изумительным внешним видом, оригинальный и неповторимый дизайн не оставит равнодушным молодоженов и приглашенных гостей.

          Деревянные Кьявари белого цвета — лучший материал изготовления

          Среди материалов изготовления массив дерева на сегодняшний день отличается долговечностью и универсальностью. Деревянные белые Кьявари являются отличной инвестицией для малого бизнеса в сфере организации свадебных и банкетных мероприятий. Они имеют большой срок службы, приятные на ощупь, спинка стула позволяет максимально комфортно откинутся, расслабиться и наслаждаться праздничным вечером. Кроме того, поскольку данные изделия предполагается использовать в местах общественного питания, следовательно важно, чтобы материал производства был абсолютно безвредным и не издавал никаких неприятных запахов. Деревянные белые Кьявари — можно успешно применять, учитывая экологически чистый материал изготовления.

          Следует отметить, иногда белые Кьявари на свадьбу используют в качестве реквизита для конкурсов и других нужд. Сразу скажем, что высокое качество и хорошие эксплуатационные характеристики позволяют на 100% быть уверенными в их устойчивости и прочности конструкции.

          Итак, белые Кьявари на свадьбу — прекрасное решение для таких мероприятий, они считаются самодостаточным элементом декора, поэтому можно не использовать дополнительное украшение. Анализируя вышеперечисленные достоинства, такие модели будут просто незаменимым элементом для торжественных мероприятий, учитывая долговечность, их можно будет использовать на протяжении длительного времени.

          Где купить белые Кьявари в Видном?

          Наша компания имеет высокопрофессиональную команду сотрудников, мы движемся только вперед, создавая при этом новые модели и разрабатываем уникальные технологии производства. Наши товары имеют несколько преимуществ: гибкая политика цен, акции и скидки. Вы всегда сможете выгодно приобрести нужную модель. Долгосрочные партнерские отношения подтверждают нашу репутацию, с нами сотрудничают уже на протяжении многих лет крупные известные компании. Обновленная производственная база позволяет выполнять индивидуальные заказы и большие объемы продукции.

          Купить белые Кьявари в Видном можно на нашем официальном сайте. В каталоге имеется богатый выбор мебели под любое стилистическое направление. Мы специально отобрали профессиональных и опытных менеджеров, которые не только чисто технически выполняют свои функции, но и стараются помочь и подобрать нужную продукцию для каждого клиента.

          Почему белые кьявари покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Видное и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Видному ?

            Доставка товара по Видному осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Видному ?

            Стоимость доставки по Видному рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Видному осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Видному телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Видном при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Видному с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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