Любой владелец ресторана хочет повысить популярность своего заведения. Для того, чтобы понравится гостям, необходимо сделать так, чтобы место произвело на них приятное впечатление и надолго осталось в памяти приятным воспоминанием. Большую роль при оформлении играет выбор мебели.
Белый цвет ассоциируется у большинства людей со свежестью, чистотой и простором. Светлые тона способны успокоить и сопутствуют душевному спокойствию. Мебель белого цвета визуально расширяет пространство и делает помещение светлее, а также создает легкий и воздушный эффект. Белая мебель подарит гостям ощущение домашнего тепла и уюта.
Белые стулья способны создать уникальный стиль. В ресторане белый стул способен сделать интерьер более притягательным и стильным. Особенно гармонично они смотрятся в классическом, прованском и скандинавских направлениях. Уникальность данного решения также в том, что стулья белого цвета сочетаются с любыми другими цветами мебели.
Мы сделали подборку из вариантов стульев белого цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные стулья. В каталоге представлены варианты стульев с жестким и мягким сидением различных форм и размеров.
Чтобы изделия прослужили долго, сохраняя свой первозданный вид, владелец ресторана должен знать, где купить стулья для кафе высокого качества. При этом перед ним вырастает новая задача – приобрести мебель по низким ценам, чтобы сэкономить бюджет заведения.
От выбора поставщика мебели многое зависит, поэтому рестораторы советуют обращаться к проверенным компаниям производителям.
ChiedoCover на рынке товаров HoReCa с 2007 года и осуществляет поставку мебели, текстиля и декора собственного производства для Троицка и Московской области. Разнообразие моделей позволяет подобрать подходящее решение для кафе, баров, ресторанов, офисов и дома.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Троицку осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Троицку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Троицку осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Троицку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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