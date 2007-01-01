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          Товары по акции

          Белые стулья в Егорьевске оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Егорьевску и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Дининг, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Дининг, белый
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул складной Торни, белый
          Настоящее фото товара Стул барный Бартон, черно-белый принт, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          4 199 ₽5 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Бартон, черно-белый принт
          Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Консек барный, мягкий, белый
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Дежавю барный, белый
          Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Вишбон, бумажный шнур, белый
          Настоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          4 490 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул EAMES барный белый
          Настоящее фото товара Стул Party, белый, коричневая спинка, произведённого компанией ChiedoCover
          5 200 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Party, белый, коричневая спинка
          Настоящее фото товара Стул Volker, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          18 500 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Volker, белый
          Настоящее фото товара Стул Filon, барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 500 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Filon, барный, белый
          Настоящее фото товара Стул металлический Etienne белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 820 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул металлический Etienne белый
          Настоящее фото товара Барный стул Даллас белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барный стул Даллас белый
          Настоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames W белый
          Настоящее фото товара Стул Him and Her белый, произведённого компанией ChiedoCover
          18 800 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Him and Her белый
          Настоящее фото товара Стул Azhur белый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Azhur белый
          Настоящее фото товара Стул Aster белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 750 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Aster белый
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          Стулья высокого качества - показатель высокого уровня обслуживания

          Любой владелец ресторана хочет повысить популярность своего заведения. Для того, чтобы понравится гостям, необходимо сделать так, чтобы место произвело на них приятное впечатление и надолго осталось в памяти приятным воспоминанием. Большую роль при оформлении играет выбор мебели.

          Белые стулья – отличительный признак стиля

          Белый цвет ассоциируется у большинства людей со свежестью, чистотой и простором. Светлые тона способны успокоить и сопутствуют душевному спокойствию. Мебель белого цвета визуально расширяет пространство и делает помещение светлее, а также создает легкий и воздушный эффект. Белая мебель подарит гостям ощущение домашнего тепла и уюта.

          Белые стулья способны создать уникальный стиль. В ресторане белый стул способен сделать интерьер более притягательным и стильным. Особенно гармонично они смотрятся в классическом, прованском и скандинавских направлениях. Уникальность данного решения также в том, что стулья белого цвета сочетаются с любыми другими цветами мебели.

          Мы сделали подборку из вариантов стульев белого цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные стулья. В каталоге представлены варианты стульев с жестким и мягким сидением различных форм и размеров.

          Где купить стул белого цвета оптом в Егорьевске?

          Чтобы изделия прослужили долго, сохраняя свой первозданный вид, владелец ресторана должен знать, где купить стулья для кафе высокого качества. При этом перед ним вырастает новая задача – приобрести мебель по низким ценам, чтобы сэкономить бюджет заведения.

          От выбора поставщика мебели многое зависит, поэтому рестораторы советуют обращаться к проверенным компаниям производителям.

          ChiedoCover на рынке товаров HoReCa с 2007 года и осуществляет поставку мебели, текстиля и декора собственного производства для Егорьевска и Московской области. Разнообразие моделей позволяет подобрать подходящее решение для кафе, баров, ресторанов, офисов и дома.

          Заказать понравившийся товар можно прямо на сайте в любое удобное время. Если у вас появились сомнения или вопросы вы также можете заказать бесплатный звонок менеджера. Благодаря специальным подборкам найти нужный вариант можно легко и быстро.

          Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Егорьевск по низкой цене. Наша мебель ценится за высокое качество, долгий срок службы и комфортабельность.

          Почему белые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Егорьевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Егорьевску ?

            Доставка товара по Егорьевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Егорьевску ?

            Стоимость доставки по Егорьевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Егорьевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Егорьевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Егорьевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Егорьевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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