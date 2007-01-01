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          Товары по акции

          Большие столы в Дубне оптом

          от 14 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Дубне и Московской области

          Настоящее фото товара Стол Лутон, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лутон
          Настоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
          19 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный Ланетт
          Настоящее фото товара Деревянный стол Викинг 200x80, произведённого компанией ChiedoCover
          18 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Деревянный стол Викинг 200x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Трапезный 300x100, произведённого компанией ChiedoCover
          22 150 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Деревянный стол Трапезный 300x100
          Настоящее фото товара Деревянный стол Йорк 180x80, произведённого компанией ChiedoCover
          16 950 ₽
          Оптовая цена
          5
          Деревянный стол Йорк 180x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Строганов 180x80, произведённого компанией ChiedoCover
          16 950 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Деревянный стол Строганов 180x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Чарторыйский 300x100, произведённого компанией ChiedoCover
          26 050 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Деревянный стол Чарторыйский 300x100
          Настоящее фото товара Деревянный стол Инсомния 300x100, произведённого компанией ChiedoCover
          26 150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Деревянный стол Инсомния 300x100
          Настоящее фото товара Деревянный стол Йена 300x100, произведённого компанией ChiedoCover
          26 650 ₽
          Оптовая цена
          5
          Деревянный стол Йена 300x100
          Настоящее фото товара Деревянный стол Фульда 180x80, произведённого компанией ChiedoCover
          17 550 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Деревянный стол Фульда 180x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Комбленц 200x90, произведённого компанией ChiedoCover
          19 550 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Деревянный стол Комбленц 200x90
          Настоящее фото товара Деревянный стол Кантри №1 200x80, произведённого компанией ChiedoCover
          67 650 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Деревянный стол Кантри №1 200x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Кантри №2 200x80, произведённого компанией ChiedoCover
          74 150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Деревянный стол Кантри №2 200x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Нанси 200x80, произведённого компанией ChiedoCover
          87 150 ₽
          Оптовая цена
          5
          Деревянный стол Нанси 200x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Эрдинг 180x80, произведённого компанией ChiedoCover
          89 750 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Деревянный стол Эрдинг 180x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Дорфен 250x100, произведённого компанией ChiedoCover
          119 650 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Деревянный стол Дорфен 250x100
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          Большие столы — отличный инструмент для меблировки любого банкета

          Для того, чтобы обеспечить хороший отдых гостям на любом банкетном мероприятии необходимо продумать концепцию праздника, а также тематику и не забыть про мебельное оснащение. Если Вы планируете открытие малого бизнеса по проведению подобных мероприятий, тогда Вам обязателен к прочтению данный материал. Здесь мы подробно разберем как найти хорошие большие столы в Дубне для корпоратива, вечеринки и любого другого банкетного мероприятия.

          Большие банкетные столы

          На сегодняшний день отличаются большой популярностью большие банкетные столы. Данные изделия станут незаменимым атрибутом на любом торжестве, а также привнесут свой антураж, необычный и уникальный стиль. Такая совокупность обязательно будет способствовать формированию неповторимой атмосферы, удобство и комфорт этих моделей станет хорошим подарком всем приглашенным гостям. Одной из главных рекомендаций многих рестораторов и специалистов является приобретать для подобных банкетных мероприятий классические и универсальные модели, которые отлично смотрятся практически в любом стиле. Так, например, молодые люди предпочитают активный отдых, поэтому важно предусмотреть и выбрать надежную и прочную мебель. Далее рассмотрим из каких материалов на сегодняшний день изготавливают большие столы.

          Деревянные большие столы

          Большой ассортимент этой продукции позволяет выбрать различные материалы. Для того, чтобы остановиться на оптимальном варианте необходимо учитывать срок службы и другие параметры. Деревянные большие столы — идеальный вариант как для банкета, так и для любого места общественного питания. На первый план выходит качество материала изготовления. Данные изделия изготавливаются из массива различных пород дерева, поэтому они максимально прочные — это одно из главных преимуществ. Такие модели также характеризуются износостойкостью, так что они великолепно подходят для регулярного использования. Кроме того, такие модели не накапливают грязь и бактерии, легко переносят любые пролитые жидкости или случайно упавшие остатки пищи. Данные изделия без труда привести в порядок всего за несколько минут.

          Сделаем вывод: хорошие большие столы — неотъемлемая составляющая любых подобных мероприятий. Настроение гостей, безусловно, зависит от выбранной тематики мероприятия, однако мебель принимает активное участие в формировании стиля и интерьера. Отдавайте предпочтение вместительным и, в тоже время, компактным моделям, которые органично впишутся в любой стиль, будут радовать Вас и Ваших гостей своим комфортом и высоким качеством.

          Где купить большие столы в Дубне?

          Компания ChiedoCover имеет все необходимые сертификаты соответствия, так что наша мебель экологически чистая и безопасная, она отвечает всем европейским стандартам качества. Основная деятельность нашей компании в полном оснащении мебелью ресторанов, кафе, а также других мест общественного питания и гостиниц. Вы можете заказать у нас мебель как в оптом, так и в розницу. Она будет соответствовать всем Вашим требованиям.

          Купить большие столы в Дубне очень просто. Оформите заказ и мы в самые короткие сроки свяжемся с Вами. Наши менеджеры предоставят полную информацию о наличии, сроках поставки, а также текущих акциях и скидках. Мы выбираем только проверенные временем материалы для изготовления нашей мебели.

          Почему большие столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Дубну и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Дубне ?

            Доставка товара по Дубне осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Дубне ?

            Стоимость доставки по Дубне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Дубне осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Дубне телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Дубне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Дубне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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