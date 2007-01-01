Если Вы занимаетесь гостинично-ресторанным бизнесом в Алексине и желаете увеличить количество посетителей и повысить доходность Вашего заведения, то небольшие изменения в концепции и стиле будут Вам только на руку. В первую очередь постояльцы любых заведений обращают внимание на комфорт и уют в гостиничном номере. Чтобы провести полноценный отдых необходимо сформировать нужную атмосферу. Хорошим выбором с создании таких условий станут бра и подсветки.
Бра и подсветка отлично выглядят и вписываются в любой стиль. Помимо декорирования бра выполняет свое главное предназначение — освещает помещение. Рассмотрим ряд достоинств такого освещения:
Кроме того, бра и подсветка великолепно пользуется спросом при открытии летних террас и кафе. Вечером в таком кафе, благодаря освещению создается романтическая атмосфера, полностью располагающая для максимально комфортного отдыха.
Необходимо учитывать, что освещение холла и номеров, где располагаются постояльцы и гости заведения имеет самое главное значение. Важно, чтобы бра и подсветка хорошо справлялись со следующими задачами: подчеркивали интерьер Вашего заведения, способствовали постояльцам ориентироваться в помещении в вечернее время, помогали официантам и сотрудникам заведения профессионально выполнять свои обязанности, создавали приятное настроение гостям и привлекали интерес к зоне отдыха, фут кортам и другим значимым зонам.
Скоро весна и лето, Вы планируете открыть летнюю террасу или веранду, тогда наша компания Вам поможет произвести комплексное оснащение мебелью, текстилем, а также аксессуарами и дополнительным оборудованием, в частности освещением. За большой опыт работы сформировались постоянные клиенты, которые с благодарностью отзываются о продукции нашей компании. Товары, выпущенные нашим заводом предельно надежны и качественны, имеют большой срок службы и отличаются низкой стоимостью.
Для того, чтобы купить бра и подсветки в гостиницу или кафе в Алексине Вам нужно перейти на официальный сайт нашей компании. Связаться с нашими менеджерами можно по контактным телефонам или, заказав функцию обратный звонок. В самое ближайшее время менеджеры свяжутся с Вами и ответят на все вопросы о продукции нашей компании.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Алексину осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Алексину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Алексину осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Алексину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня