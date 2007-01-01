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          Товары по акции

          Бра и подсветка в Алексине оптом

          от 1 640 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Алексину и Тульской области

          Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
          4 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Бра Настенный Citilux Элиза
          Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
          2 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Бра Настенный Citilux Дижон Light
          Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бра Citilux CL
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) Citilux Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Бра (Настенный) Citilux Бонна
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) светодиодный с выключателем Citilux Визор, произведённого компанией ChiedoCover
          5 500 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бра (Настенный) светодиодный с выключателем Citilux Визор
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт Плюс
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) Citilux Краков, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бра (Настенный) Citilux Краков
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-7, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-7
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас , произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас
          Настоящее фото товара Подсветка Glanz 60, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подсветка Glanz 60
          Настоящее фото товара Подсветка Glanz 40, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подсветка Glanz 40
          Настоящее фото товара Подсветка Renoir бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подсветка Renoir бронза
          Настоящее фото товара Подсветка Renoir белая, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подсветка Renoir белая
          Настоящее фото товара Подсветка Govanni белая, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подсветка Govanni белая
          Настоящее фото товара Подсветка Govanni золото, произведённого компанией ChiedoCover
          14 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подсветка Govanni золото
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          Бра и подсветка: создание уюта посетителям и повышение рентабельности Вашего бизнеса

          Если Вы занимаетесь гостинично-ресторанным бизнесом в Алексине и желаете увеличить количество посетителей и повысить доходность Вашего заведения, то небольшие изменения в концепции и стиле будут Вам только на руку. В первую очередь постояльцы любых заведений обращают внимание на комфорт и уют в гостиничном номере. Чтобы провести полноценный отдых необходимо сформировать нужную атмосферу. Хорошим выбором с создании таких условий станут бра и подсветки.

          Бра и подсветка отлично выглядят и вписываются в любой стиль. Помимо декорирования бра выполняет свое главное предназначение — освещает помещение. Рассмотрим ряд достоинств такого освещения:

          • атмосфера уюта, а также релаксации и расслабления для гостей
          • создание стиля и формирования имиджа заведения
          • выделение определенных деталей декора в вечернее время, а в дневное дополняет общий интерьер заведения
          • увеличивает привлекательность заведения, тем самым повышая поток клиентов и увеличивает доходность бизнеса

          Кроме того, бра и подсветка великолепно пользуется спросом при открытии летних террас и кафе. Вечером в таком кафе, благодаря освещению создается романтическая атмосфера, полностью располагающая для максимально комфортного отдыха.

          Необходимо учитывать, что освещение холла и номеров, где располагаются постояльцы и гости заведения имеет самое главное значение. Важно, чтобы бра и подсветка хорошо справлялись со следующими задачами: подчеркивали интерьер Вашего заведения, способствовали постояльцам ориентироваться в помещении в вечернее время, помогали официантам и сотрудникам заведения профессионально выполнять свои обязанности, создавали приятное настроение гостям и привлекали интерес к зоне отдыха, фут кортам и другим значимым зонам.

          Где купить бра и подсветки в гостиницу или ресторан в Тульской области?

          Скоро весна и лето, Вы планируете открыть летнюю террасу или веранду, тогда наша компания Вам поможет произвести комплексное оснащение мебелью, текстилем, а также аксессуарами и дополнительным оборудованием, в частности освещением. За большой опыт работы сформировались постоянные клиенты, которые с благодарностью отзываются о продукции нашей компании. Товары, выпущенные нашим заводом предельно надежны и качественны, имеют большой срок службы и отличаются низкой стоимостью.

          Для того, чтобы купить бра и подсветки в гостиницу или кафе в Алексине Вам нужно перейти на официальный сайт нашей компании. Связаться с нашими менеджерами можно по контактным телефонам или, заказав функцию обратный звонок. В самое ближайшее время менеджеры свяжутся с Вами и ответят на все вопросы о продукции нашей компании.

          Почему бра и подсветка покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Алексин и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Алексину ?

            Доставка товара по Алексину осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Алексину ?

            Стоимость доставки по Алексину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Алексину осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Алексину телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Алексине при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Алексину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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